ENTREVISTA ¬ México se mantendrá firme, no correrá con Trump como Trudeau: Ebrard

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbam Pardo y México, a diferencia de Canadá y el Primer Ministro Justin Trudeau, "no correrán" en busca del Presidente electo Donald Trump para tratar de obtener un beneficio.

En entrevista en el programa de "Los Periodistas", el cual se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el exsecretario de Relaciones Exteriores afirmó que México se mantendrá firme en su postura con Estados Unidos y no aceptará condiciones que le sean perjudiciales.

"México no está jugando a correr primero y a ver si llegas más rápido sino a tratar de llegar a una negociación en los mejores términos que nosotros podamos y eso implica cierto estirar la liga. Siento que la Presidenta lo ha hecho muy bien".

El pasado 25 de noviembre Donald Trump amenazó a México y Canadá con imponer aranceles del 25 por ciento si no detenían el tráfico de migrantes y droga a Estados Unidos.

La amenaza de Trump a Canadá provocó un cisma en la política. De acuerdo con diversos medios canadienses, Trudeau fue maltratado por el Presidente electo de EU y eso causó todo tipo de reacciones. Algunos se lanzaron contra México, otros contra los migrantes legales que viven en Canadá. Unos más sugirieron servirle a Trump en sus planes de deportación masiva. Unos sugieren ser combativos; otros, de plano, servirle de tapete al nuevo mandatario estadounidense.

En respuesta, el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau voló este viernes a Florida para reunirse con el Presidente electo estadounidense para tratar de negociar. Previo a realizar el viaje, Trudeau dijo que resolvería el asunto hablando con Trump.

Al respecto, Marcelo Ebrard pidió esperar para conocer los detalles de la reunión y de esta manera evitar caer en especulaciones.

"Habrá que ver en que consiste la reunión, hay que esperar un poco pero yo diría que la repercusión sería limitada porque la agenda de México y Estados Unidos es muy independiente a la que pueda tener el Ministro Trudeau. Habrá que esperar para no caer en la especulación, que bueno que se van a reunir a dialogar, veremos qué pone el Presidente Trump en su Twitter".

El Secretario de Economía mencionó que a pesar de los intentos de Canadá por menospreciar a México frente a Estados Unidos, la realidad es que actualmente nuestro país es mucho más importante. Además, señaló que México cuenta con un Gobierno sólido encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Justin Trudeau cuenta con un bajo índice de aprobación.

"Yo creo que hay una diferencia estratégica en la situación de México y Canadá. México hoy es un país mucho mas importante para Estados Unidos que Canadá. Hay otra circunstancia clave que es una diferencia puntual. Canadá va a tener elecciones el año que entra y hoy el nivel o apoyo a la administración del Primer Ministro Trudeau no llega al 30% según las encuestas. México, además de que es más importante, tiene un Gobierno muy fuerte entonces nosotros no tendríamos que ir a correr a una reunión, yo pensaría que la estrategia que está siguiendo la Presidenta Sheinbaum es mucho mejor porque fijó en una carta una posición muy firme diciendo queremos negociar pero no vamos a ir corriendo para ver qué quieres, porque si tu haces eso te va a arrollar".