Los restos de Silvia Pinal dejan Bellas Artes. La despiden con "Las Golondrinas"

Un mariachi entonó "Las Golondrinas" cuando personal de la funeraria cargó el ataúd con los restos mortales de Silvia Pinal. Mientras tanto, el homenaje seguirá en el Palacio de Bellas Artes.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo/ASMéxico).- Los restos mortales de Silvia Pinal, quien murió el pasado jueves a los 93 años, dejaron esta tarde el Palacio de Bellas Artes, donde se llevó a cabo un homenaje póstumo a la actriz mexicana.

Aproximadamente a las 10:00 horas, el coche fúnebre llegó al recinto cultural, cuyo interior estaba adornado con flores y una fotografía gigante de la primera actriz. Entre las coronas de flores colocadas, destaca una enviada por el cantante Luis Miguel, cuya hija Michelle Salas es bisnieta de Silvia Pinal.

Desde horas antes, miles de personas comenzaron a formarse en uno de los accesos del Palacio de Bellas Artes para ver el féretro donde descansan los restos mortales de la Diva del Cine Mexicano.

¡ La fanaticada de la gran Silvia Pinal más que presente en este homenaje en el Palacio de Bellas Artes! pic.twitter.com/iWEy73Y9u2 — Isabel Gonzalez (@isa_gonzalez) November 30, 2024

Para el mediodía de este sábado, mientras diversos intérpretes cantan diversos temas en honor a Silvia Pinal, el público en general ha comenzado a acceder al recinto cultural, donde aún se encuentra la familia de la actriz: Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, Michelle Salas, Stephanie Salas, entre muchos otros más.

El homenaje comenzó con un discurso de Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal, donde destacó el papel de Silvia Pinal para visibilizar problemáticas sociales, generar personajes fuera de lo común para las mujeres en el cine; así como sus esfuerzos por trabajar en el teatro mexicano.

"Mujer de retos, de decisiones, premios, reconocimientos y distinciones. Mujer mexicana, ejemplo de persistencia. Silvia, tú nos enseñaste a mirar a las mujeres, sus problemas, sus ambiciones y preguntas, su dolor. Que tu nombre sea sinónimo de éxito, que el mundo sea testigo de tu imborrable huella, que hoy brilla con más fulgor. Silvia Pinal, una mujer que miró el futuro y lo conquistó", resaltó la funcionaria.

Curiel de Icaza resaltó el trabajo cinematográfico de Pinal en películas como Viridiana, ganadora de la Palma de Oro de Cannes. Sin embargo, señaló que el legado de la actriz fue más allá pues, "abrió camino para decenas de generaciones dedicadas a las artes a nivel mundial".

Posteriormente hablaron algunos familiares de Silvia Pinal, como Silvia Pasquel su hija mayor; Alejandra Guzmán, hija que tuvo con el cantante Enrique Guzmán; así como Stephanie Salas y Michelle Salas, nieta y bisnieta respectivamente de la actriz. También habló Camila Valero, media hermana de Michelle Salas.

Puedes ver la transmisión del homenaje en el siguiente enlace:

El recorrido fúnebre comenzó en la funeraria J. García López Casa Pedregal, donde la primera actriz fue velada en compañía de su familia y amigos.

Bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el coche fúnebre se dirige hacia el Centro Histórico, donde fue por el Palacio de Bellas Artes para ser honrada.

11:03 #PrecauciónVial | Arriba caravana fúnebre proveniente de Eje 10 Sur a Eje Central y Av. Juárez, inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/6u7jFsKXck — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 30, 2024

Me tocó ver pasar el cortejo fúnebre de Silvia Pinal pic.twitter.com/48kAGAfjXQ — Pau𝕏 (@paux_gr) November 30, 2024

LUIS MIGUEL ENVÍA CORONA CON MILES DE ROSAS BLANCAS PARA SILVIA PINAL El cantante Luis Miguel envío al Palacio de Bellas Artes una corona con miles de rosas blancas para Silvia Pinal.

Pinal será homenajeada de cuerpo presente en este importante recinto. 🌹✨🖤 pic.twitter.com/OkCFZu0iyS — Bluekenboy  (@bluekenboy) November 30, 2024

Decenas de personas se han puesto en las banquetas para, entre gritos, ovaciones y usando pañuelos blancos, despedir a Silvia Pinal.

FECHA Y HORA DEL ÚLTIMO ADIÓS A LA DIVA

La Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) confirmó que el último adiós y homenaje a la memoria de la actriz Silvia Pinal se realizará el sábado 30 de noviembre del 2024 en el Palacio de Bellas Artes a partir de las 11:00 de la mañana.

El homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, Ciudad de México se realizará en compañía de sus familiares más cercanos y estará abierto al público, quienes tendrán permitido entrar a despedirse y rendir su último tributo.

Es por ello que las autoridades de la Secretaría de Cultura informaron al público en general que el recinto estará cerrado este sábado para las visitas del público en general. Sus actividades se reanudarán el domingo 1 de diciembre en su horario habitual, de 10 a 18:00 horas.

La Secretaría de @cultura_mx y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en acuerdo con la familia de Silvia Pinal, realizarán un homenaje póstumo a la primera actriz el sábado 30 de noviembre, a las 11 h, en el @PalacioOficial. https://t.co/jhtHru7GI0 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) November 29, 2024

RECORRIDO Y ALTERNATIVAS VIALES

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó esta mañana el comienzo del recorrido fúnebre a las 9:30 horas.

Silvia Pinal fue velada en la funeraria J. García López Casa Pedregal, en la avenida San Jerónimo, por lo que su recorrido iniciará ahí y avanzará por las siguientes vialidades:

Eje 10 Sur

Avenida Universidad

Avenida Popocatépetl

Eje Central Lázaro Cárdenas

Es ante esto que la dependencia capitalina exhortó el uso de rutas alternativas como Anillo Periférico, Circuito Interior, Avenida Río Churubusco y el Eje 9 Sur.

09:21 #PrecauciónVial | Considera recorrido fúnebre a las 09:30 horas de Eje 10 Sur y Av. Revolución rumbo al Palacio de Bellas Artes. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/8YydgOocGw — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 30, 2024

OTROS HOMENAJES A SILVIA PINAL

Cabe señalar que de forma privada se le realizará un homenaje en la funeraria en que es velada en la capital del país en compañía de sus amigos, familiares y personas más cercanas, este evento tuvo lugar a las 10:00 de la mañana en las salas 1, 2 y 3.

En tanto, la Cineteca Nacional informó que rendirán un homenaje a la trayectoria de Silvia Pinal con la proyección de sus colaboraciones que tuvo con Luis Buñuel, tales como:

Viridiana (1961) (ganadora de la Palma de Oro en Cannes)

El ángel exterminador (1962)

Simón del desierto (1964)

Con más de 70 años de carrera, la primera actriz Silvia Pinal fue ícono indiscutible de la cultura mexicana, su nombre es sinónimo de talento, belleza, versatilidad y una inquebrantable dedicación al arte. Su presencia en la pantalla grande incluye más de 90 películas,… pic.twitter.com/x9DcccV7OL — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) November 29, 2024

LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE SILVIA PINAL

De acuerdo con lo dicho por la diva del cine mexicano en una entrevista con Maxine Woodside, su deseo era ser homenajeada en el Palacio de Bellas Artes frente a sus amigos y familiares, con una participación especial de Luis Miguel al ritmo del mariachi.

“Me encantaría que Luis Miguel me cantara, y claro, que no falten los mariachis”, confesó la reconocida artista durante su charla con la periodista en el año 2019. “¡Órale nieto, no te arrugues!”, agregó.

“Es un chico estupendo, es una gran figura y me siento muy orgullosa porque en mi familia todos somos estrellas", profundizó en una plática con el programa De Primera Mano.

Silvia Pinal afirmó que además de ser muy talentoso, le tiene un cariño especial por ser el papá de su nieta Michelle Salas: “Cómo lo quiero yo a ese condenado. No, yo lo quiero mucho porque, además, desde que supe que era mi nieto, bueno, lo presumí a pasto. Es guapo, es simpático, es buena persona", informó en ese entonces.

MUERE SILVIA PINAL, LA ÚLTIMA DIVA MEXICANA

Silvia Pinal falleció este jueves a la edad de 93 años debido a complicaciones de salud. La actriz, reconocida por su talento y versatilidad, deja un legado imborrable en el cine, teatro y televisión.

Pinal fue hospitalizada debido a problemas de salud, y a pesar de los desafíos médicos que enfrentó en los últimos años, mantuvo siempre su espíritu indomable y su pasión por el arte.

— Con información de La Opinión