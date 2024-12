Brugada da banderazo a programa invernal; regalarán cobertores en las 16 alcaldías

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio inicio al programa “La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija”, en la Alcaldía Iztapalapa, con el que brindarán servicios de salud gratuitos y programas sociales, a fin de garantizar el bienestar de las y los habitantes de la capital durante la temporada de invierno.

“Me da gusto que arranquemos este gran programa, necesario, se llama: 'La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija', porque estamos construyendo un gobierno que cuide a la población, y en época de frío hemos echado a andar este programa, que no solo se trata de distribuir cobijas, no; se trata de echar a andar un gran programa de salud preventiva para que no nos enfermemos en esta temporada de frío, eso es más importante”, expresó.