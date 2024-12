¿Tienes Android? Hallan 15 aplicaciones de préstamos fraudulentos en Latinoamérica

MADRID, 2 Dic. (Portaltic/Europa Press).- Un conjunto de aplicaciones maliciosas, que se promocionaban en anuncios fraudulentos de préstamos monetarios en redes sociales, ha puesto en riesgo los datos, el dinero y la salud emocional y psicológica de usuarios de Latinoamérica, Asia y África.

Los investigadores de McAfee han identificado hasta 15 aplicaciones para Android pertenecientes a una estafa de tipo SpyLoan, es decir, de préstamos monetarios, que mediante técnicas de ingeniería social engañan a los usuarios para que proporcionen información confidencial y concedan permisos adicionales a las aplicaciones móviles, como explica en su blog oficial.

Las aplicaciones, que en conjunto acumulan más de 8 millones de descargas, operan en Latinoamérica (México, Colombia, Perú, Chile), Asia (India, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam) y África (Kenia, Nigeria, Uganda) y se promocionan en anuncios fraudulentos en redes sociales.

En ellos, se ofrecen préstamos rápidos y flexibles, en ocasiones con intereses bajos, que exigen pocos requisitos.

