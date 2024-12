Dante Delgado logró un sueño con MC: partido-teatro, líderes-marioneta, nómina pagada

Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, dijo tras los resultados electorales que México tenía “un nuevo líder” en Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial que con un marketing dirigido a la juventud les dio 6 millones de votos. Luego, tras informar que padece cáncer, avaló su aspiración a ser su sucesor y así fue: este jueves fue elegido en la Quinta Convención Nacional como el próximo dirigente nacional del partido con casi 400 mil militantes.

–Con información de Romina Gándara

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– En un proceso sin sorpresas, Jorge Álvarez Máynez se convirtió en el cuarto dirigente que ha tenido Movimiento Ciudadano en sus 25 años de existencia, tiempo en el que ha depositado todo su capital en un solo personaje: Dante Delgado Rannauro, quien hoy le levantó la mano y ha sido el jefe político de este partido que fundó en 1999 como Convergencia por la Democracia, en 2002 renombrado como Convergencia y en 2011 constituido ya como Movimiento Ciudadano, un nombre que a través de marketing ha buscado escapar de su esencia:, un partido político que en su seno tiene a miembros de la vieja clase política, como el propio Álvarez Máynez.

En este cuarto de siglo, en 18 años “Don Dante” –como lo llama Samuel García– ha ejercido formalmente la dirigencia de su proyecto político que ideó desde la cárcel a la cual llegó en el Gobierno de Ernesto Zedillo acusado por el desvío de fondos por 450 millones de pesos durante su paso en el Gobierno de Veracruz, el cual asumió de manera interina a la salida de su amigo Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen priista al cual perteneció Dante hasta 1995.

Delgado renunció al priismo, pero junto a viejos priistas como Luis Walton, quien dirigió Convergencia entre 2011 y 2012, fundó su propio partido. La otra dirigencia la encabezó Clemente Castañeda Hoeflich, entre 2018 y 2021, un político ligado al llamado Grupo Jalisco que lideró el Gobernador saliente Enrique Alfaro Ramírez, el primer mandatario estatal que tuvo esta agrupación política y quien rompió con la dirigencia nacional de Dante Delgado, molesto por cómo se decidió la candidatura presidencial de 2024.

Ahora es el turno de Jorge Álvarez Máynez un político que aunque impulsa la consigna de “la nueva política”, con la que se promociona MC, ha desfilado por los extintos Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (PANAL) y también el Revolucionario Institucional (PRI). Creció viendo a sus padres haciendo política en Zacatecas. De 2001 a 2004 Felipe Álvarez fue Alcalde de Guadalupe y su madre Gabriela Máynez era la directora del DIF. A los 19 años él se apuntó como Regidor de Zacatecas y de Guadalupe por el PRD.

Álvarez Máynez fue regidor de Zacatecas en 2004 con el PRD. En 2010, por mayoría relativa, Jorge llegó al Congreso de Zacatecas abanderado por el PANAL –partido ligado a la maestra Elba Esther Gordillo–, pero después decidió pasar a la bancada del PRI.

Dicen los fosfo fosfo que MC ya tiene candidato para los jóvenes y es @AlvarezMaynez jeje Nadie les niega que son buenos en el marketing en redes pero también reconozcamos que son chistosos. Y yo que pensaba que en esta elección no habría ningún candidato presidencial emanado… pic.twitter.com/RfEZCAJE46 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) January 10, 2024

No son sus únicos lazos con esa “vieja política” con la que tratan de distanciarse. En octubre de 2021, Álvarez Máynez confirmó su amistad con el empresario Claudio X. Gónzalez, quien ese año creó la coalición del PAN-PRI-PRD. “Es un amigo personal, al que además aprecio y respeto”, respondió a una fotografía difundida por el partido Morena de la Ciudad de México donde se les ve juntos en un restaurante. Aunque ya en la última campaña presidencial rechazó en más de una ocasión sumarse al empresario y sus partidos aliados.

Hola, estimado vecino de Morena. @ClaudioXGG es un amigo personal, al que además aprecio y respeto, con el que desde hace mucho tiempo diálogo frecuentemente. Como ustedes apuntan: el encuentro se realizó en un lugar público y conocido. A diferencia tuya, detesto la secrecía… — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 15, 2021

Además de Máynez, en MC hay políticos con pasado en los partidos que describen como “la vieja política”, como el expanista Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de la Diputada del PAN Margarita Zavala; Salomón Chertorivski, excandidato a gobernar la Ciudad de México, fue Secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón y Secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera en la capital; además de Juan Zepeda, experredista y excandidato a Gobernador en el Estado de México.

¿El dedazo de Dante?

Hasta este diciembre de 2024, Dante fue el dirigente del partido en 18 de los 25 años de su existencia, por lo que ha tenido un gran peso en la toma de decisiones y en la selección de candidatos en cada elección local y presidencial. En la Convención celebrada en el WTC, se le agradeció y engrandeció como un líder, aún fue llamado “jefe” y, contrario a desmarcarse en esta etapa que inicia el partido, se “seguirá su camino”. El político confirmó hoy que ya no padece cáncer y adelantó que aspira a acompañar a los perfiles que lo relevarán. "Estaré honrado de seguir caminando a su lado todo el tiempo que me sea posible", dijo.

Jessica Ortega, elegida este jueves como la presidenta del Consejo Nacional, cargo que tenía Verónica Delgadillo, ahora Alcaldesa de Guadalajara, desde la Convención, rechazó que hubiera un “dedazo” de Delgado a favor de Máynez.

“Hoy estaremos dando un paso a otra etapa siguiendo el camino que ha trazado un hombre que está muy avanzado a su tiempo, un hombre que ha sido generoso, visionario, como es el Senador Dante Delgado. Yo no comparto esas posturas (de dedazo), el licenciado Dante siempre ha sido un hombre respetuoso de los derechos políticos de todos los militantes, de todas las personas y Jorge, como todos los militantes, acudió a las instancias internas a registrar su aspiración para ser el próximo Coordinador y así lo determinarán todos los delegados y delegadas a la Convención; fue una convocatoria abierta y todos teníamos la oportunidad de participar. Yo lo hice en mi aspiración legítima para ser presidenta del Consejo nacional”, afirmó Ortega.

Y reiteró que Movimiento Ciudadano no se desmarcará de su líder fundador, Dante Delgado, cuya voz siempre escucharán. "Dante Delgado es quien creó este proyecto, es quien nos invitó a la gran mayoría de los que estamos militando activamente en Movimiento Ciudadano, es un hombre que siempre va tener un lugar especial y que siempre su voz será escuchada”, afirmó la también excandidata al Gobierno de Morelos.

Después de la fugaz candidatura presidencial de Samuel García, tirada por el Congreso de Nuevo León, la exemecista Indira Kempis que aspiró a la candidatura y después se sumó a la bancada del PRI en el Senado, acusó que MC simuló la selección de un nuevo candidato porque la decisión la tomarían los hombres cercanos a Dante Delgado; ahora cuestionó el nombramiento de Álvarez Máynez como dirigente al recordar la acusación por acoso sexual que pesa en su contra, expuesta en mayo por Ana Castelán Valenzuela, abogada y parte del equipo del partido en Sonora de 2019 a 2021.

Quienes alguna vez estuvimos cerca de Álvarez Maynez, y algunos otros del equipo de MC Sonora, ya saben quienes, hemos sufrido acoso sexual. Incluso algunas me lo comentaron, pero ¿por qué seguir ahí? No se puede ser feminista solapando personajes como esos. — Ana Castelan Valenzuela (@anacastelanvzla) March 28, 2024

Tal para cual.

El partido naranja tiene a un acusado de agresión sexual a la cabeza.

¿Vas a pagar impuestos para mantenerlos? — Indira Kempis de I. (@IndiraKempis) December 5, 2024

Sin embargo, esta mañana Ortega dijo no coincidir con los cuestionamientos de Kempis al proceso de selección de candidaturas presidenciales.

“Respeto a Indira Kempis, pero no comparto nada de lo que dijo porque además insisto en que hubo una convocatoria abierta, ella misma pudo participar porque así lo establecen nuestros ordenamientos internos”, afirmó.

Este 5 de diciembre, su último día de Gobierno en Jalisco, Enrique Alfaro no acudió a la Convención nacional del partido. Previamente, por su inconformidad con el grupo de Nuevo León y las “decisiones unilaterales” de Dante Delgado, había adelantado que no participaría en ningún evento de campaña del entonces candidato presidencial Álvarez Máynez, hoy el ungido de Dante.

En contraste, el nuevo Gobernador Pablo Lemus aseveró que Jalisco apoya a Máynez como su nuevo coordinador nacional, pero también “rinde un tributo” a Dante Delgado “que siempre ha sido una persona cercana, vengo a felicitar al jefe Dante”.

“Jalisco ha sido la cuna de Movimiento Ciudadano, donde se dieron los primeros resultados electorales y la voz de Jalisco tendrá que ser escuchada por nuestro nuevo coordinador nacional y que Jalisco sea parte de las decisiones nacionales, ha dado la mayor parte de los votos a MC no solamente en la elección pasada sino en toda la historia de este movimiento político. Nuestra relación será de absoluto respeto, de cordialidad y diálogo constante”, dijo a su llegada a la Convención en el WTC, acompañado de Verónica Delgadillo, recién Alcaldesa de Guadalajara.

Respecto a estos grupos de Jalisco y Nuevo León, la aspirante al Consejo nacional de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, negó que haya corrientes en el partido y expuso que Dante Delgado los ha hecho trabajar en coordinación y unidad.

“Algo que debemos ser muy prudentes y muy responsables es justo que Movimiento Ciudadano pudiera tener diferentes líneas, diferentes corrientes. Hoy aquí eso no existe, en lo que me refiero al trabajo en unidad es que todos los actores políticos son importantes para construir un proyecto diferente que logre erradicar a este régimen autoritario. Siempre, y eso lo ha impulsado mucho el Senador Dante Delgado es trabajar en coordinación y comunicación, respetar a los diferentes gobiernos”, dijo.

¿MC es una fuerza nacional?

Fiel a su pragmatismo y astucia para negociar, Dante Delgado decidió ir en alianza con el PRD en 2000, 2006 y 2012 (AMLO), y luego con el PAN en 2018 (Anaya), y sin el “titanic” PRI-PAN en 2024.

Entre finales de 2012 e inicios de 2013, cuando López Obrador renunció al PRD y fundó Morena, Dante Delgado contrató a la consultora de marketing político Eu Zen para que inflara la marca de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. La banalidad de su estilo de marketing, explotado por Samuel García y Mariana Rodríguez en Nuevo León, no gustó al entonces líder del grupo Jalisco, Enrique Alfaro, quien llegó a asegurar –en alusión a Dante– que MC “se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quien coordina el partido a nivel nacional".

Pocos días después de las elecciones presidenciales, Dante Delgado aseguró que Movimiento Ciudadano ya era una “fuerza nacional” y la única alternativa frente a Morena. Pero omitió mencionar que su apuesta por Sandra Cuevas no le funcionó y solo generó que la líder emecista Patricia Mercado dejara la vocería de la campaña del aspirante presidencial, Jorge Álvarez Máynez porque "hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda", argumentó. En su lugar, quedó la expanista Laura Ballesteros.

“Aunque lo quieran negar, aunque los poderes fácticos insistan en desacreditarnos, los datos muestran con claridad que ya somos una fuerza nacional. Tenemos presencia y registro en todo el país. Movimiento Ciudadano tiene el registro en las 32 entidades de México, seguimos creciendo y consolidándonos como una alternativa que México necesita y somos la única oposición capaz de ganarle a Morena. Máynez presidente fue una verdadera revelación y hemos tenido un crecimiento sostenido en todo el país”, afirmó Dante Delgado en aquella rueda de prensa del 18 de junio.

Aunque en Coahuila, el único estado donde compitió por cargos de elección popular en 2023, sólo obtuvo 26 mil 202 sufragios (2 por ciento) para sus candidatos a diputadas y diputados, es decir, fue el partido menos votado del estado, donde 32 mil 786 personas decidieron anular, pero conservó su registro porque como partido nacional sí alcanzó ese porcentaje en las elecciones federales pasadas.

Para aparentar dicho crecimiento, Movimiento Ciudadano se comparó con los pésimos resultados del PRI y PAN, que en nueve años perdió 26 estados y ahora solo gobierna el 15 por ciento de la población. Pero omitió mencionar que MC perdió fuerza local incluso en sus bastiones Jalisco y Nuevo León, en medio de los roces entre el grupo jalisciense de Enrique Alfaro (ahora Pablo Lemus) y el grupo “fosfo-fosfo” de Samuel García.

En aquella rueda de prensa se resaltó que MC obtuvo más votos en la elección presidencial que el PRI y PAN en 23 estados, entre ellos, Campeche, Tlaxcala, Morelos, Nuevo León y Jalisco. Pero se omitió desglosar que el PRI y PAN gobiernan en seis estados (14.1 millones de ciudadanos) y MC en dos (14.7 millones de ciudadanos), frente a los 24 estados que gobierna Morena-PT-PVEM (92 millones de ciudadanos).

En el Senado, MC obtuvo más votos que el PRI en 17 entidades y más votos que el PAN en 12 estados como Guerrero, Tabasco y Colima. Para diputaciones federales sacaron más votos que el PRI en 17 estados, y más que el PAN en 12 estados. Pero omitió mencionar que en la Cámara de Diputados, el partido cuenta únicamente con 27 de los 500 legisladores, mientras que en el Senado apenas logró cinco escaños, ninguno obtenido por mayoría relativa. Así, Movimiento Ciudadano quedó como la última fuerza política en el Senado.

A nivel municipal, ganó la Alcaldía de Guadalajara y de Campeche. En Nuevo León, Movimiento Ciudadano pasó de ocho municipios en 2021 a gobernar 16 municipios. Pero omitió decir que perdió Monterrey con su candidato “presidenciable” Luis Donaldo Colosio que llegó al Senado por primera minoría.

Además en NL solo triunfó en 6 de los 25 distritos locales por mayoría relativa, con lo que no tiene mayoría en el Congreso local, pues el partido naranja solo cuenta con 10 de las 42 curules de ese legislativo. En el estado de Jalisco tampoco ganó ninguna diputación federal ni senaduría. En tanto que a nivel local sólo triunfó en 4 de 20 distritos, con lo cual no tendrá una mayoría en el Congreso local, ya que, sumando las plurinominales se quedó solo con 11 de los 38 curules que tiene el legislativo local. Además, en las elecciones municipales, sólo ganó en 36 de 124 municipios.

Este jueves, Maynez dijo que el objetivo del partido será ganar la elección del Estado de México en 2029, donde no postuló a ninguna persona como candidata para competir en 2023.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/