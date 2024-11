Máynez perfila presidir a MC, con proyecto buenaondita y pésimo resultado electoral

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se perfila como el candidato de unidad para asumir la dirigencia del partido durante la Quinta Convención el próximo mes. Es un personaje que ha sido blando de críticas por priorizar estrategias de marketing digital sobre la construcción de un proyecto político sólido.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se perfila como el candidato de unidad para asumir la dirigencia del partido en la Quinta Convención que se celebrará el próximo mes. El emecista ha sido criticado por priorizar estrategias de marketing digital sobre la construcción de un proyecto político sólido que otorgue al partido una identidad clara, capaz de posicionarlo como una verdadera tercera vía en el panorama político nacional.

Su inminente llegada se presenta en un contexto donde el partido tiene en su panorama inmediato retos electorales clave y de consolidación tras perder terreno en su bastión Jalisco y en Nuevo León. Aunado a que, a nivel federal, el partido se encuentra estancado en cifras que lo relegan a una posición secundaria.

Si bien Movimiento Ciudadano logró, con la candidatura presidencial de Máynez, alcanzar el tan esperado doble dígito, este aumento no fue suficiente para consolidarse como una fuerza política más relevante en el Congreso de la Unión, ni para incrementar su representación en el Poder Legislativo.

Por ejemplo, aunque en la Cámara de Diputados MC creció un poco al llegar a 27 diputados, contra los 23 que tenía en la legislatura pasada. Sin embargo, la diferencia radica en que en 2021 ganaron directamente 7 distritos y 16 diputados fueron por representación proporcional. En esta ocasión, sólo dos diputados fueron por mayoría relativa y el resto son plurinominales.

Analistas políticos señalan que Álvarez Máynez es la opción más lógica y racional para la sucesión en el partido fundado por Dante Delgado. Sin embargo, advirtieron que sus principales retos serán deslindarse de la influencia de Delgado, al igual que de la política fosfo-fosfo de Mariana Rodríguez y manejar con habilidad las presiones del Grupo Jalisco, liderado por Enrique Alfaro, quien tiene un marcado divorcio con la dirigencia nacional y el partido.

Javier Hurtado, analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara, señaló que habrá que dar el beneficio de la duda a Álvarez Máynez, no obstante, destacó que el futuro del partido podría verse afectado si se mantienen las condiciones actuales.

“No quisiera ser pesimista y decir que va a perder el registro, pero sí se vería en problemas. Ahora bien, insisto, habrá que darle el beneficio de la duda a Jorge Álvarez Máynez. ¿En qué consistiría ese beneficio de la duda? Pues en que realmente tome la construcción del partido, en que se sacuda, se quite de encima el tutelaje de Dante Delgado, que puede constreñir su actuación independiente por los compromisos que tiene Dante Delgado: él, sus allegados, su familia y sus expedientes negros".

Y añadió: “lo del 'fosfo-fosfo", sí, es cierto, ese es otro obstáculo que tiene Álvarez Máynez: desembarazarse de eso. Tiene que marcar su línea clara ahí con la señora esposa del gobernador de Nuevo León. ¿Quién va a marcar la línea del partido, esa señora o Jorge Álvarez Máynez? Si vamos a caer en la chabacanería de que sea esta señora quien marque la línea en el partido, pues está acabado. No es serio”.

El pasado 19 de noviembre, Jorge Álvarez Máynez, acudió a las oficinas del partido Movimiento Ciudadano (MC) ubicadas en la Ciudad de México para presentar su registro como candidato a dirigente nacional.

Hurtado destacó que Jorge Álvarez Máynez representa el mejor perfil que Movimiento Ciudadano puede presentar como dirigente, pues reconoció su desempeño en la campaña presidencial, la cual, destacó que con el poco tiempo que tuvo, fue de impacto y logró voto joven, por ello consideró que Álvarez Maynez es la figura más adecuada para transmitir el mensaje de renovación que busca el partido, posicionándolo como una alternativa joven y diferente.

“Entonces en el caso de Movimiento Ciudadano, esta candidatura para la elección de Jorge Álvarez Máynez, creo yo que, pues es racional, es lo lógico que tendrían que hacerlo o sea lo ilógico sería que no lo eligieran, que eligieran al hijo de Dante, no entonces que elijan a este señor que hizo el mejor papel en la campaña, que hizo el papel más decoroso en las campañas presidenciales pues a mí me parece que es lo más lógico”, destacó el analista.

Tras registrarse, Álvarez Máynez destacó que su principal objetivo será construir un liderazgo basado en la unidad, una visión propositiva y un enfoque hacia el futuro. “Creo que la unidad es una premisa que se trata de construir siempre en la política. Creo que siempre hay que hacerlo con todo el respeto posible a otras aspiraciones, a quien quiera manifestarse. Pero ese es el escenario”, señaló.

En cuanto a la estrategia legislativa, Álvarez Máynez enfatizó que el partido debe ser menos reactivo y más propositivo, alejándose de una postura únicamente en contra de Morena y enfocándose en construir una alternativa que ponga las causas ciudadanas en el centro. Además, planteó fortalecer las posiciones de MC en Nuevo León y Jalisco, así como consolidar avances en Campeche, Tlaxcala, Zacatecas, Durango y Veracruz. Además, destacó la importancia de la elección del Estado de México en 2029 como una meta clave en el camino hacia 2030.

Respecto a la relación con el llamado “Grupo Jalisco”, Álvarez Máynez reconoció el respaldo recibido por figuras como Clemente Castañeda y Pablo Lemus y aseguró que la visión de este equipo será fundamental para fortalecer al partido: “No podemos plantear un escenario de grandeza para Movimiento Ciudadano sin incorporar la visión de Jalisco sobre el país y nuestro movimiento”.

El aún gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, líder del Grupo Jalisco, un sector influyente del partido Movimiento Ciudadano (MC), criticó los resultados electorales de la organización en una entrevista con El País. Aunque habló de Jorge Álvarez Máynez como un posible relevo para Dante Delgado en la dirigencia nacional, calificó de "vergonzosa" la postura de triunfo celebrada por la dirigencia actual tras las elecciones.

“Es una posición vergonzosa, pensar que tiene sentido tener un partido del 5%”, dijo el mandatario a El País. Además, explicó su distanciamiento de Samuel García, desde que fue el efímero aspirante presidencial de MC, acusando a de mentir con respecto a que ya contaba con la licencia para competir.

A pesar de que los resultados electorales no mejoraron la posición de Movimiento Ciudadano como fuerza política a nivel nacional, Dante Delgado, dirigente del partido, destacó los 6 millones de votos obtenidos en la elección del pasado 2 de junio. Aunque esa cifra representa el mayor número de votos en la historia de Movimiento Ciudadano, no se tradujo en un avance significativo en su posición como fuerza política nacional.

En la Cámara de Diputados, el partido cuenta únicamente con 27 de los 500 legisladores, mientras que en el Senado apenas logró cinco escaños, ninguno obtenido por mayoría relativa. De estos, dos corresponden a primera minoría y tres a representación plurinominal. Con solo cinco legisladores, la representación del partido en la Cámara Alta se redujo más de la mitad (58%) en comparación con la legislatura anterior, cuando contaban con 12 senadores. Así, Movimiento Ciudadano quedó como la última fuerza política en el Senado.

El partido incluso perdió fuerza en los únicos dos estados donde gobierna. En el estado de Jalisco no ganó ninguna diputación federal ni senaduría. En tanto que a nivel local sólo triunfó en 4 de 20 distritos, con lo cual no tendrá una mayoría en el Congreso local, ya que, sumando las plurinominales se quedó solo con 11 de los 38 curules que tiene el legislativo local. Además, en las elecciones municipales, sólo ganó en 36 de 124 municipios.

En Nuevo León, la situación fue muy parecida, ya que el partido naranja solo triunfó en 6 de los 25 distritos locales por mayoría relativa, con lo que tampoco tendría mayoría en la Legislatura local, pues el partido naranja solo cuenta con 10 de las 42 curules de ese legislativo. Además perdió la Alcaldía de Monterrey, que gobernó el joven Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien MC llegó a posicionar como un presidenciable, pero quien en este proceso no ganó directamente ni siquiera la senaduría por la que contendió, sino que la obtuvo por primera minoría.

Con respecto a la crítica de Enrique Alfaro, Javier Hurtado la calificó como una expresión de resentimiento más que una crítica constructiva, pues recordó que Alfaro ya había cuestionado el "destape" de Álvarez Máynez en un video que hizo el Gobernador Samuel García con Máynez tomando cervezas. De acuerdo con el analista, considera que es resentimiento porque Alfaro no ofrece soluciones, solo señala los "malos resultados" sin plantear alternativas.

“Eso entonces lo de Alfaro más bien lo veo como un resentimiento porque a final de cuentas le arrebataron el control del partido y eso va a quedar demostrado con la llegada de Álvarez Máynez”, expresó el catedrático de la Universidad de Guadalajara.

Por otra parte, el especialista consideró que, aunque Álvarez Máynez podría esforzarse por darle mayor identidad y frescura, el partido necesita construir una estrategia clara tanto en discurso como en práctica política, ya que, Movimiento Ciudadano tiene una baja membresía, siendo el segundo partido con menos afiliados a nivel nacional, por lo que opinó que en lugar de crecer, incluso el partido sino se revitaliza podría tener disminución en sus filas.

Los principales retos de Álvarez, insistió Hurtado, serán generar una identidad ideológica clara al partido, desmarcarse de la dirigencia de Dante Delgado y cortar la dependencia con ella, así como liberarse de la presión del grupo Jalisco. Además, deberá distanciarse de "fosfo fosfo" y la superficialidad relacionada y asociada con la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para poder presentar una propuesta política seria.

“Todo apunta a que él será el (dirigente) y yo creo que lo importante vendrá después. O sea, en ese sentido, como te decía, en primer lugar, si logra Máynez una línea de misión de independencia del tutelaje de Dante; en segundo lugar, quitarse un poco de encima la presión del grupo Jalisco, sin que signifique una ruptura. Por otro lado, pues tiene que dedicarse, yo creo, más a fondo. Yo creo que puede hacerlo. El asunto es que lo dejen generar esa propuesta política que, desde siempre, ha planteado Movimiento Ciudadano, pero que no han sido capaces de ofrecer al electorado, al menos no de forma clara”, dijo el analista.

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se desempeñó de septiembre de 2021 a febrero de 2024 como Diputado federal, posición a la que llegó por Representación proporcional; es decir, sin haber sido votado directamente.

En este periodo presentó 143 iniciativas y no respaldó la mayoría de las iniciativas enviadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al igual que lo hicieron los legisladores del PRIAN.

Durante su paso por el Palacio Legislativo de San Lázaro, el abanderado del partido naranja también presentó un total de 192 preposiciones y votó en contra de 107 decretos. Asimismo, durante casi tres años, quien fuera el abanderado del partido Movimiento Ciudadano participó en las comisiones de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, así como en el comité de Administración.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.