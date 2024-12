Lando Norris gana el GP de Abu Dabi y asegura el título de constructores para McLaren

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos (AP).— Lando Norris puso fin a la espera de 26 años de McLaren por el título de constructores de la Fórmula 1 al ganar el domingo el Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la temporada.

Hubo drama desde el inicio cuando el campeón Max Verstappen colisionó en la primera curva con el McLaren de Oscar Piastri, que estaba en segundo lugar, provocando que ambos coches hicieran un trompo. Con Piastri relegado al final del grupo, las esperanzas de título de McLaren dependían del líder, Norris.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆

What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo

— Formula 1 (@F1) December 8, 2024