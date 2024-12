PuntosYComas ¬ Lemus quiere conectar estadio con tren eléctrico e impactar reserva

Con la llegada de un transporte masivo como el tren eléctrico a la zona en la cual está ubicado el estadio de las Chivas, se abriría la puerta para una urbanización intensiva y salvaje, para un gran negocio inmobiliario, muy al estilo de los gobiernos de Movimiento Ciudadano.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El nuevo Gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro pretende construir una nueva línea de tren eléctrico que comunique, al aeropuerto internacional de Guadalajara, con el estadio de las Chivas, en El Bajío del Arenal, en Zapopan, donde se escenificarán, en junio del 2026, cuatro partidos de la Copa del Mundo que compartirán ese año Estados Unidos, Canadá y México.

La llegada de un transporte masivo como el tren eléctrico a la zona en la cual está ubicado el estadio de las Chivas, se abriría la puerta para una urbanización intensiva y salvaje, para un gran negocio inmobiliario, muy al estilo de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, en un área considerada de alta fragilidad ecológica, de reserva para la preservación del equlibrio ecológico en la zona metropolitana de Guadalajara, y uno de los más importantes polígonos de infiltración de agua de lluvia para el acuífero de Los Colomos, según conclusiones del estudio “Zonas de Infiltración de la Subcuenca Hidrológica del Arroyo Atemajac”, realizado en el 2008 por investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Esa zona sufrió una severísima degradación con la construcción, en condiciones de extrema irregularidad, de la Villa Panamericana que albergó a los atletas que participaron en Guadalajara en la justa deportiva continental en octubre del 2011, durante el gobierno del panista Emilio González Márquez, cuando se construyeron mil 79 departamentos. Y el agravio se profundizó ya durante la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez, con la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, emitida el 4 de junio del 2021, que ordenó a las autoridades de Zapopan a otorgar las licencias de habitabilidad y los permisos para la comercialización de los departamentos.

El estadio de las Chivas será escenario de cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026: jueves 11 de junio; jueves 18 de junio; martes 23 de junio y viernes 26 de junio, según el calendario oficial de la Federación Internacional de Futbol (FIFA). El Mundial 2026 se jugará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Serán 104 juegos con 48 equipos que jugarán en 16 ciudades anfitrionas, que en México serán, la capital del país, Monterrey y la Perla Tapatía.

En enero del 2025 podría comenzar la construcción de la Línea 5 del Tren Eléctrico en la zona metropolitana de Guadalajara para la cual gobierno estatal dispondrá, inicialmente, de 650 millones de pesos. Conectaría al aeropuerto internacional de Guadalajara con la antigua estación de trenes cerca del Parque Agua Azul, en el centro de la capital tapatía, para llegar después directamente al Estadio Akron de las Chivas, explicó el actual gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro en declaraciones formuladas a medios de comunicación de Guadalajara entre el 17 y el 22 de septiembre del 2024.

Sin embargo, el entusiasmo y el optimismo del gobernador Lemus Navarro no es compartido por el presidente municipal de Tonalá, el morenista Sergio Chávez Dávalos, quien considera que es más urgente poner un tren eléctrico para el transporte masivo de personas que llegue a Tonalá, uno de los municipios metropolitanos más abandonados, a que una infraestructura tan cara esté orientada a facilitar el acceso al estadio de las Chivas.

Una zona muy apetecida

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) publicó el “Estudio de Hidrología Subterránea en el Área Metropolitana de Guadalajara 2023” y confirmó que la zona de El Bajío, en el municipio de Zapopan, que se encuentra bajo una gran presión inmobiliaria por su ubicación privilegiada y porque alberga el complejo de la Villa Panamericana, es una de las principales áreas de recarga de los acuíferos de la metrópoli, dice una nota del reportero Luis Herrera, en la edición del 2 de febrero del 2024 del periódico Reporte Índigo.

Reporte Índigo cita el referido documento que establece que la zona de El Bajío del Arenal, en Zapopan, que colinda con el Area Nacional Protegida Bosque de La Primavera es una zona de recarga de los mantos freáticos. Sin embargo, la llegada de desarrollos inmobiliarios como el estadio de las Chivas y la Villa Panamericana –convertida ya en un inmueble habitacional-, ha ido alterando drásticamente sus condiciones naturales.

Villa Panamericana, negocio ilegal

El viernes 18 de noviembre del 2009 el periódico Mural publicó que El Bajío del Arenal, donde entonces se construía la Villa Panamericana para los juegos continentales que se realizarían en la zona metropolitana de Guadalajara, del viernes 14 al domingo 30 de octubre del 2011, era uno de los más importantes polígonos de infiltración de agua de lluvia para el acuífero de Los Colomos, según conclusiones del estudio “Zonas de Infiltración de la Subcuenca Hidrológica del Arroyo Atemajac”, realizado en el 2008 por investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En enero del 2010, tanto el Parlamento de Colonias como la organización Conciencia Cívica, que se oponían a la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío del Arenal, advirtieron que el Plan de Centro de Población ZPN-9 establecía que esa zona era considerada un Área de Transición, Protección a Cauces y Cuerpos de Agua y como Área de Protección de Acuíferos.

Al mismo tiempo, señalaban que esa zona estaba reservada para usos de suelo de Espacios Verdes, Granjas y Huertos, con una densidad máxima de 10 habitantes por hectárea, en tanto que, de construirse la Villa Panamericana, la densidad sería de 940 habitantes por hectárea.

Al respecto, citaban el entonces vigente Reglamento Estatal de Zonificación, que advertía que las áreas de transición estaban sujetas a usos restringidos y que sólo se permitían construcciones con baja intensidad de uso del suelo, porque eran esenciales para la conservación del acuífero y el mejoramiento de los mantos freáticos.

La fracción VI del artículo 17 del entonces vigente Reglamento Estatal de Zonificación advertía textual: “Áreas de transición: las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o naturales protegidas (…) estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo (…) La acción urbanística y edificaciones que se pretendan realizar en las áreas de transición, requerirán de la elaboración de su Plan Parcial de Urbanización y sus respectivos estudios de impacto ambiental, en el cual se demuestre que la ejecución de las obras materiales no cambiarán la índole de dichas áreas”.

Agrega el Reglamento referido: “Área general de protección al acuífero: las áreas que comprenden la extensión general del acuífero para los efectos de captación del agua pluvial para la recarga del mismo, por lo que se prohíbe cualquier tipo de urbanización o edificación que no cuenten con sus desagües o drenajes con la debida canalización; así mismo, se prohíben los usos del suelo que generen una alta densidad o concentración de población”.

El lunes 7 de junio del 2010, José de Jesús Becerra Soto, entonces delegado en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dijo que los desarrolladores de la Villa Panamericana en El Bajío del Arenal mintieron o modificaron el proyecto original, pues no estaban autorizados trabajos dentro del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, y clausuró parcialmente la obra.

Negocio Privado y Público

En una carta abierta, dirigida al entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, publicada en diarios de Guadalajara el jueves 26 de febrero del 2015, el empresario Francisco Cornejo Reynoso se quejó del abandono en el que se encontraba la Villa Panamericana 2011 ─en la cual su empresa Corey Integra invirtió 355 millones de pesos─, porque no se había autorizado que el inmueble fuera comercializado y habitado.

Cornejo Reynoso tenía mucha razón en exigir al Presidente de la República la prevalencia del Estado de Derecho. En estricto apego a la ley, al haber sido construida en condiciones irregulares, no habría margen para la discrecionalidad y los arreglos sospechosos: la Villa Panamericana tendría que haber sido demolida.

La historia documentada en medios de comunicación ilustra que el martes 22 de diciembre del 2009, en forma subrepticia, a espaldas de todo mundo, cuando faltaban tan sólo nueve días para concluir su periodo de Gobierno, el entonces Alcalde panista de Zapopan, Juan Sánchez Aldana Ramírez, otorgó permisos para la construcción de la Villa Panamericana. El miércoles 30 de diciembre del 2009, apenas 24 horas antes de terminar su gestión, Sánchez Aldana Ramírez admitió que había otorgado las licencias.

Los permisos fueron autorizados violando varias normas sobre densidad habitacional y sobre la protección de esa zona de recarga de mantos freáticos. El Bajío del Arenal es uno de los más importantes polígonos de infiltración de agua de lluvia para el acuífero de Los Colomos.

El miércoles 28 de abril del 2011 el magistrado presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), Armando García Estrada, cuestionó jurídicamente la decisión del alcalde zapopano Sánchez Aldana Ramírez y ordenó la suspensión de las obras, hasta que se analizaran y resolvieran presumibles irregularidades en los dictámenes de Trazos, Usos y Destinos Específicos y en la licencia de urbanización de la Villa Panamericana.

Un juez federal dejó sin efecto la decisión del Tribunal Administrativo al conceder Amparo a los constructores para que continuaran las obras. Desde un principio se informó que el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) invirtió en la Villa Panamericana 340 millones de pesos y la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE) 400 millones más.

Hasta el miércoles 15 de agosto del 2018, reseñó el periódico El Occidental de Guadalajara, estaban vigentes cinco juicios de amparo y suspensiones definitivas, tanto penales como en el Tribunal de lo Administrativo, por abuso de autoridad, uso indebido de recursos públicos y daño medioambiental, explicó el abogado Carlos Aldana Ortiz, en su papel de coordinador jurídico del Parlamento de Colonias, quien señaló que mientras los asuntos legales no se resolvieran, nadie podría disponer de la Villa Panamericana 2011.

Sin embargo, el lunes 26 de agosto del 2019, ya durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, el periódico El Diario NTR de Guadalajara publicó en su portada: “La Villa Panamericana ya tiene un destino: será usada para vivienda. El actual gobierno del estado alcanzó un acuerdo para su venta con la empresa Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará a instituciones públicas por el edificio mil 500 millones de pesos. El contrato se firmará el 30 de agosto [del 2019]”.

La nota, firmada por la reportera Sonia Serrano explicaba que el Instituto de Pensiones de Jalisco recibiría 495 millones de pesos, mientras que la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado sería recompensado con mil 5 millones de pesos.

Ese lunes 26 de agosto del 2019 el entonces alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, declaró al periódico Mural de Guadalajara: “Lo que dejo muy claro es: no va haber permisos en las Villas Panamericanas para vivienda ni para ninguna otra cosa hasta que no se resuelva la situación jurídica, las acciones de mitigación y un decreto para la protección de la zona del Bajío”. Lemus Navarro exigía que se realizran obras de mitigación de daños al medio ambiente, como pozos de absorción de agua y medidas de protección al bosque La Primavera, cuyo costo sería de aproximadamente 200 millones de pesos.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez declaró ese mismo día al periódico El Informador de Guadalajara: “Las Villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del Estado. A mí me corresponde como gobernador ayudar a rescatar a Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada (…) tenemos que entender que estos proyectos que se hicieron con dinero público tienen que tener una salida”.

Lo que no explicó Alfaro Ramírez fue cómo se sancionaría a los funcionarios públicos que, pasando por encima de leyes y reglamentos autorizaron la construcción de la Villa Panamericana 2011 y a los directivos de Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe) que tomaron la decisión de invertir en un negocio que desde un principio estuvo marcado por la ilegalidad.

El 3 de septiembre de 2019 el Gobierno de Jalisco anunció que había decretado como Zona de Recuperación Ambiental a El Bajío de El Arenal para garantizar su conservación; sin embargo, la medida desató una guerra jurídica de los propietarios y desarrolladores con intereses en el área.

Se legaliza el abuso

El certificado de habitabilidad para la Villa Panamericana que otorgó la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco (TJA) genera un precedente problemático, estimó el 22 de diciembre del 2021 el Alcalde emecista de Zapopan, Juan José Frangie, pues advirtió que otros propietarios de predios en la zona podrían exigir que les concediera el mismo derecho de urbanizar sus terrenos. El Presidente Municipal recordó que había cerca de 85 Amparos contra la declaratoria del Gobierno del Estado que establece a El Bajío como Zona de Recuperación Ambiental.

Una omisión del Ayuntamiento de Zapopan, encabezado por el emecista Juan José Frangie, fue la que permitió a los desarrolladores de la Villa Panamericana obtener los permisos para la venta de departamentos, ya que no respondieron por escrito a los particulares la petición para que se recibiera formalmente el complejo habitacional. Esto significa que ya no hay obstáculos para la venta y ocupación de las viviendas. Según lo señalado en la sentencia emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa la autoridad municipal no fundó y motivó su actuación, por lo que violó el derecho constitucional de audiencia de los particulares, señala una nota publicada el 7 de febrero del 2023 en el periódico local tapatió El Diario-NTR.

La resolución -aclara El Diario-NTR- se dictó el 4 de junio de 2021, durante la administración del gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez, a favor del desarrollo inmobiliario, por lo que se ordenó al Ayuntamiento de Zapopan que recibiera las obras de urbanización y que se reconociera el dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos que se expidió el 1 de junio de 2011; las licencias de urbanización y de edificación emitidas el 22 de diciembre de 2009; el oficio de autorización de preventa de la obra de urbanización del 21 de julio de 2010; el cambio de proyecto del 3 de junio de 2011 y el certificado de alineamiento y número oficial.

La venta de departamentos en la Villa Panamericana no ha sido el negocio redondo que desarrolladores inmobiliarios y políticos esperaban. El pasado 21 de noviembre del 2024 MURAL publicó que el fideicomiso creado para comercializar la Villa Panamericana fracasó, así que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) reclamó su parte, logrando recuperar 112 departamentos que en suma tendrían un valor de 515.2 millones de pesos. En 2011, el Instituto de Pensiones de Jalisco invirtió 340 millones de pesos en la construcción de la Villa Panamericana, mientras que el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) destinó 690 millones. Todo esto durante el gobierno del panista Emilio González Márquez, socio político de Alfaro Ramírez. En 2019 se creó un fideicomiso con la empresa Green Life Capital, la cual se encargaría de vender los departamentos.

Sin embargo, si ahora llega la Línea 5 del Tren Eléctrico hasta el estadio Akron de las Chivas, en esa misma zona de El Bajío del Arenal, los departamento de la Villa Panamericana serán más atractivos, seguramente aumentarán de precio, pero además, toda el área será muy apetecible para urbanizar y hacer millonarios negocios inmobiliarios.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).