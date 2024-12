GenteAsí ¬ Mangione: Del brillante alumno al homicida. ¿Es realmente un vengador?

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El nombre de Luigi Mangione ha protagonizado las portadas de diversos rotativos luego de que fuera detenido por el homicidio de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Más allá de ser el principal sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, el perfil del joven Mangione ha destacado por ser el de un joven estudioso que, de un momento a otro, decidió volcarse en contra del sistema.

Según se ha destacado en redes sociales, Luigi Mangione asistió a Gilman School, una de las escuelas de élite de Baltimore, Maryland, donde se graduó como el mejor de su generación. Incluso, The New York Times destaca que en su discurso, Mangione describió a su generación como una que “genera nuevas ideas y desafía al mundo que la rodea”.

Video of Luigi Mangione giving his valedictorian speech at Gilman School in 2016 pic.twitter.com/mgKIT238um

— 👑 (@kodstrangeer) December 10, 2024