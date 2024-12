De "El Mencho" a Los Chapitos: Ellos son los narcos por los que EU da más recompensas

Los Ángeles, 14 de diciembre (La Opinión).– En su lucha por combatir al narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ofrece de 5 a 20 millones de dólares por información que ayude con la captura de los narcotraficantes mexicanos más buscados, como “El Mencho” y Los Chapitos.

Recientemente la recompensa por Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se aumentó de 10 a 15 millones de dólares.

Today, @StateDept announces a reward increase of up to $15M for information leading to the arrest and/or conviction of CJNG leader Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, a/k/a “El Mencho.” Information regarding El Mencho should be reported to the DEA. https://t.co/6eU7cUoLEI pic.twitter.com/ukNisDTUyC

— US Dept of State INL (@StateINL) December 4, 2024