ENTREVISTA ¬ La serie de "Como agua para chocolate" no representa mi novela: Esquivel

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase “ando como agua para chocolate” para referirnos a que estamos enojados y que no queremos que nos toquen algún tema que nos haga sentir molestos? De esa manera está la escritora Laura Esquivel después de haber visto la adaptación de su novela en una serie de la plataforma Max.

“Lamentablemente, no representa mi novela, no en esta traducción. Es una versión libre, donde toman personajes, incluso a algunos les cambian el nombre por motivos extraños, por ejemplo, a Chencha no le quisieron poner así que porque era muy denigrante. Hay parte de la novela, pero no siento que esté traducida mi obra ni mi intención. Se fueron más por recrear la Revolución Mexicana, cosa que nunca fue mi objetivo”, dijo en entrevista.