PARTE 2 ¬ Tres tristes torpes (Marko, Alito, Chucho) y dos suertudos (Adán, Monreal)

En la segunda parte de este programa especial que repasa a los 24 personajes que marcaron 2024, resaltan los nombres de algunos líderes de la oposición, que quedaron en la lona tras la derrota en las elecciones, además de figuras de la Cuarta Transformación que acaparan la atención por sus polémicos historiales.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El 2024 fue terrible para la oposición en México. Marko Cortés, actualmente expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Moreno Cárdenas del Revolucionario Institucional (PRI) y Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quedaron evidenciados por su pésimo trabajo en la campaña y por su falta de capacidad al momento de tomar decisiones importantes.

En tanto, en el oficialismo, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, dos perfiles cuestionados dentro de la 4T, fueron recompensados con las coordinaciones de las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados respectivamente.

En esta segunda entrega, que revisa a los últimos 14 perfiles, pero no por ello menos importantes, comprende a los líderes de la oposición ya antes mencionados y repasa también a personajes del oficialismo como la Jefa de Gobierno Clara Brugada, el Senador Gerardo Fernández Noroña y el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

11. Clara Brugada

El pasado 5 de octubre, Clara Brugada Molina asumió el cargo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y aseguró que el segundo piso de la Cuarta Transformación compete a la “revolución de las mujeres”. Brugada tomó protesta ante el Congreso de la Ciudad de México y acompañada de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Brugada planteó dos estrategias principales para lograr la igualdad sustantiva de la Ciudad: por un lado, la implementación del Sistema Público de Cuidados, y por el otro, la lucha contra la violencia de género.

Al hablar sobre seguridad, precisó que continuará con las estrategias que comenzó Claudia Sheinbaum Pardo cuando fue Jefa de Gobierno, priorizando la atención a las causas. Al hablar sobre vivienda, enfatizó que su Gobierno no permitirá la corrupción inmobiliaria, un tema que fue destapado el sexenio anterior al descubrirse una red de ilegalidad en la construcción de edificios de forma ilícita. Este mecanismo, conocido como el Cártel Inmobiliario, fue operado sobre todo en la Alcaldía Benito Juárez, uno de los bastiones panistas de la capital.

Brugada aseguró que su Gobierno fortalecerá la política de vivienda y evitará la expulsión de los habitantes de la ciudad. "Entre todos tenemos que organizarnos para frenar la gentrificación de la Ciudad de México", acotó.

12. Omar García Harfuch

Tras ser electa como Presidenta, Claudia Sheinbaum anunció que Omar García Harfuch, un hombre de toda su confianza, sería el próximo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El 4 de julio, García Harfuch sostuvo: “tenemos una misión crucial que es acompañar a nuestra futura presidenta y trabajar incansablemente para construir juntas y juntos un México más fuerte, más seguro, más justo, más próspero para todos”.

Tras su nombramiento, García Harfuch agradeció a Sheinbaum por la confianza y aseguró que respondería con resultados tangibles.

"Vamos a responder a esa confianza que nos brindaron con trabajo absoluto y con resultados por encima de cualquier interés personal. Tenemos una misión crucial que es acompañar a nuestra futura presidenta y trabajar incansablemente para construir juntas y juntos un México más fuerte, más seguro, más justo, más próspero para todos. Trabajaremos en equipo y en coordinación absoluta con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. La instrucción de nuestra presidenta electa es clara: el fortalecimiento de la Guardia Nacional que creó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional".

Meses más tarde, en entrevista con "Los Periodistas", Omar García Harfuch afirmó que no habrá "mano dura" para enfrentar la violencia en el país, pero dejó en claro que tampoco existirá impunidad. El Secretario de Seguridad dijo que una de las principales instrucciones quedio la Presidenta Claudia Sheinbaum es que no haya impunidad y puso de ejemplo lo sucedido en estados como Guerrero y Sinaloa, en donde tras una serie de hechos violentos, se logró la detención de los presuntos responsables. En esa conversación, García Harfuch afirmó que “no es una guerra contra el narco”, pero que se buscará la pacificación del país.

13. Gerardo Fernández Noroña

El 29 de agosto, la LXVI Legislatura dio inicio con la toma de protesta de las y los legisladores electos para ocupar Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ese día, Gerardo Fernández Noroña fue elegido como Presidente del Senado.

Al tomar protesta, Noroña dijo: “Que se oiga bien y que se oiga lejos, es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos, y así será en los años porvenir”.

14. Marcelo Ebrard

Después de meses de una intensa disputa al interior de Morena, la cual terminó con la elección de Claudia Sheinbaum como abanderada del oficialismo, la entonces candidata presentó el equipo que la acompañaría y a Marcelo Ebrard, como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el extranjero.

Durante la campaña interna de Morena, Ebrard acusó al equipo de Sheinbaum de desviar recursos públicos para favorecerla en la encuesta. Incluso en diversas ocasiones amagó con salirse de Morena si el proceso no se repetía. Sin embargo, desde noviembre de 2023, anunció que había llegado a un entendimiento con ella.

El 20 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo presentó a las primeras tres mujeres y los primeros tres hombres de su Gabinete legal. Ese primer grupo lo integraron perfiles viejos conocidos, como Marcelo Ebrard, académicos como Rosaura Ruiz, y colaboradores de confianza como Ernestina Godoy. El primer nombre que Sheinbaum mencionó fue el de Ebrard, quien fue nombrado al frente de la Secretaría de Economía.

Ebrard, de 64 años, formó parte de la campaña presidencial de Sheinbaum y tras las elecciones del 2 de junio, logró una candidatura plurinominal al Senado pero se la dejó a su suplente Emmanuel Reyes Carmona.

15 y 16. Adán Augusto López y Ricardo Monreal

Tras la conformación del Senado, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado eligió a Adán Augusto López Hernandez como Coordinador General de la bancada. Durante la plenaria de senadoras y senadores de Morena, desde el Hotel Royal, en la Alcaldía Tlalpan, las y los legisladores federales electos eligieron por unanimidad al exsecretario de Gobernación.

En tanto, Ricardo Monreal Ávila, fue elegido por unanimidad como coordinador del grupo parlamentario de Morena para la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, recinto donde el partido guinda y sus aliados consiguieron la mayoría calificada para aprobar reformas a la Constitución.

El nombramiento se llevó a cabo durante una reunión plenaria desde el Hotel Courtyard en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El Diputado electo fue designado por consenso, luego de ser propuesto por Mario Delgado, entonces presidente nacional del partido. Así, Monreal quedó como encargado de coordinar la bancada de Morena más grande hasta la fecha, con 236 legisladores.

17. Alejandro Moreno Cárdenas / 18 y 19. Marko Cortés y Jesús Zambrano

Mientras que del lado de la oposición, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano lograron reelegirse como dirigente nacional y Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2028. Son las primeras personas en los casi 100 años del partido en asegurar sus cargos directivos por nueve años, ya que originalmente fueron electos por un periodo de sólo cuatro, iniciado en 2019.

La reelección, contraria a los principios con los que el partido se fundó, se concretó después de advertencias de exgobernadores, diputados, exdirigentes del partido y militantes agrupados en el Frente Amplio de Renovación Interna, quienes han acusado a Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, de acaparar al partido y utilizarlo sólo para promocionar su imagen. En cambio, él se define hasta hoy como un luchador.

Sobre Alejandro Moreno pesa una denuncia de la Fiscalía de Campeche por posible enriquecimiento ilícito cuando gobernó la entidad. La dependencia estatal solicitó desde 2022 un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para quitarle el fuero y ser investigado, pero la Sección Instructora de la Legislatura 65, encargada de analizar el caso, reservó el expediente según informó en entrevista con Los Periodistas el Diputado de Morena, Hugo Eric Flores, el pasado 13 de noviembre.

El día de sus reelección, Moreno Cárdenas reconoció que los resultados de la elección del 2 de junio los coloca en un momento crítico. En su mensaje a militantes afirmó que revisarán a detalle la identidad del PRI en un proceso de reflexión y dijo: “Es el momento de abrir las puertas a una reforma integral del partido”.

El 31 de octubre, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, y el Senador priista Alejandro Moreno Cárdenas protagonizaron una fuerte discusión que ocurrió desde la tribuna de la Mesa Directiva.

Fernández Noroña declaró la validez de la iniciativa que vuelven irrebatibles las modificaciones de la Carta Magna luego de que 26 congresos estatales avalaran la reforma tras su aprobación en el Congreso de la Unión. Fue precisamente luego de establecer la constitucionalidad del decreto que el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se subió a la tribuna donde se establece la Mesa Directiva para increparlo.

20. Genaro García Luna

Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado a casi 39 años de prisión en Estados Unidos por cinco cargos relacionados con narcotráfico y uno por mentir a las autoridades. Durante la audiencia celebrada el 16 de octubre en Brooklyn, Nueva York, el Juez Brian Cogan dictaminó 38 años por cuatro cargos, y seis meses adicionales por un quinto cargo a García Luna. El exfuncionario de Calderón pasará 466 meses en prisión.

El Juez Brian Cogan comparó a García Lina con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y echó en cara al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa su “doble vida”. Le dijo: "Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la Ley. Y seguro lo cree. Pero su conducta es la misma que la del ‘Chapo’”.

21. Ismael “El Mayo” Zambada

El 25 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, fueron detenidos en El Paso, Texas.

De acuerdo con un comunicado oficial, el Merrick B. Garland, Fiscal General de EU, expuso: “El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o ‘El Mayo’, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas”.

Sin embargo, días después, el 10 de agosto, "El Mayo" Zambada aseguró, a través de su abogado, en un documento donde revela varios detalles de su captura, que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, lo secuestró y lo llevó a Estados Unidos. El capo dijo en una carta: "Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a los Estados Unidos”. Y añadió: "Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a los Estados Unidos a la fuerza y ​​contra mi voluntad".

22. Nemesio Oseguera “El Mencho”

El Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento en la recompensa que se ofrece por información que conduzca al arresto de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el Departamento de Estado, bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), informó que la recompensa pasó de 10 a 15 millones de dólares —alrededor de 300 millones de pesos mexicanos—. Además de la actualización de la cifra inscrita, el Gobierno estadounidense advirtió que "El Mencho", quien se encuentra prófugo de la justicia, ha sido acusado en ese país varias veces por tráfico de drogas desde 2017.

23. Felipe Calderón Hinojosa

El expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, no podía quedar fuera de este conteo pues una vez más, reafirmó su papel como ferreo opositor a la 4T.

El exmandatario aseguró que la democracia en México "ha caído" a causa de la Reforma Judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el crimen organizado es el que manda en el país. En una mesa redonda organizada en Madrid por la Fundación para el Análisis y los Estudios sociales de España, advirtió que México vive una peor crisis que Cuba o Venezuela. Dijo: “Decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído”. Incluso sugirió que se compró la elección donde Sheinbaum ganó.

También afirmó: “El pentágono calculaba hace tres años que el territorio mexicano estaba en un 35 por ciento dominado por el crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora, donde quien manda no es el Estado ni el pueblo mexicano, sino los cárteles del crimen organizado”.

24. Enrique Alfaro

Finalmente, Enrique Alfaro, ex Gobernador de Jalisco cierra este conteo. El jueves 5 de diciembre del 2024 fue el último día de la administración del emecista que deja detrás de sí la huella de la intolerancia, de la violencia verbal con la que siempre se dirigió a quienes lo cuestionaron o le exigieron que cumpliera con sus responsabilidades.

Dos momentos delimitan el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. El primero, a días de asumir como primer Gobernador de Movimiento Ciudadano rodeado de la clase política de Jalisco, en una discurso para “plantarle cara” al naciente sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El otro, hace un mes, en su último informe de Gobierno. Hincado, persignándose hacia el cielo, recargado en un banco que lo acompañó en sus recorridos por el estado, colocándose él mismo las medallas de una buena gestión, que para la mayoría ha sido todo lo contrario.

En medio está precisamente un sexenio marcado por las desapariciones, las fosas clandestinas, el poder de un grupo criminal con presencia internacional como lo es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero también por la represión gubernamental, las agresiones a la prensa crítica, los bochornosos momentos que demostraron la irritabilidad y falta de control de un Gobernador a sus detractores y, además, por la ruptura de él hacia el partido que lo llevó al poder.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/