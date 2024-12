Fracasos electorales, debacle de votos y divisiones internas ¿Qué dice la oposición?

Ciudad de México, xx de diciembre (SinEmbargo).– El año 2024 termina con una oposición política completamente diferente a la que soñaban los partidos y las organizaciones “civiles” en enero pasado. Si a principios de año buscaban desbancar a Morena de la Presidencia, o al menos arrebatarle el Congreso y algunas gubernaturas, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cierran 2024 lamiéndose sus heridas, contando las pocas monedas que les quedaron en el bolsillo o de plano en la división intestina e incluso, como el PRD, en la extinción definitiva.

El fracaso fue histórico tanto como vergonzoso. Morena arrasó en las elecciones del 2 de junio pasado, con el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia, recibiendo casi 36 millones de votos (5 millones más que Andrés Manuel López Obrador), con un Congreso con ambas Cámaras de mayoría oficialista e incluso con mayorías calificadas, con las que se puede modificar la Constitución.

En las gubernaturas y puestos locales no fue diferente: el PRIAN, por fin unido en alianza y con una sola candidata a la presidencia –Xóchitl Gálvez, quien hoy reniega de ellos y los acusa del fiasco electoral–, tuvo derrotas una más resonante que la otra: sumaron sus peores números en la historia, perdieron votos más que consolidar los pocos que habían obtenido en 2018.

La teoría del magnate Claudio X. González Guajardo de que una oposición unida iba a competir con Morena se quedó en un sueño desorbitado. Por ello, analizamos, con las voces de la oposición, el año que han tenido estas tres fuerzas cada vez menores.

El Partido Revolucionario Institucional aportó sólo 5.7 millones de votos en las presidenciales de 2024, casi cinco veces menos que Morena. Se estancó en el Senado y es la quinta fuerza en la Cámara de Diputados, y en el Senado. En ambas cámaras, el tricolor ha perdido legisladores que se pasaron a Morena, o que fueron expulsados, como Manlio Fabio Beltrones.

"Lamentablemente para el PRI, no para la dirigencia nacional, el resultado electoral mostró un grupo parlamentario para la LXVI legislatura, lamentablemente desfavorable. Estamos hablando de 35 diputadas y diputados de 500, y 34 que hay ahora por una deserción. En la Cámara de Senadores aparentemente había un grupo parlamentario más sólido (…) y la maquinación o la expulsión de la dirigencia nacional del Senador Manlio Fabio Beltrones hacen que el grupo parlamentario del PRI en el Senado no solamente se haya reducido sino además esté aumente vulnerable a cualquier otro tipo de coactuación que Morena ha utilizado hasta la fecha", señaló.

"Si tengo que decir en términos electorales el saldo para el PRI es altamente negativo y muy preocupante para el futuro próximo. El PRI vive también un problema muy severo al interior del partido, ya había habido malestar previo por la manera en la que se postularon las candidaturas, muy significante las candidaturas", añadió Sauri.

La exlegisladora tricolor también evalúa si valió o no la pena la alianza con el PAN, luego de años y años donde López Obrador denunció que el PRIAN era la mafia en el poder. Las dirigencias de los partidos, dice la exlegisladora, se sirvieron “con la cuchara grande”, y dejaron de lado los resultados y a la ciudadanía. "Las dirigencia partidistas puedo decir la del PRI, pero también puedo decir la del PAN y PRD, se sirvieron como decimos comúnmente ‘con la cuchara grande’", resaltó.

Pero las horas son tan bajas para el PRI, por ejemplo, que la misma Dulce María Sauri aclara: 2027 será un año de supervivencia o extinción para el tricolor, que podría llegar a 2029, el centenario del partido, apenas como un recuerdo. "La misión del PRI como organización política es legar su centenario de 2029, y para ello va a tener que pasar muy complicada aduana del 2027, con se están moviendo las cosas, con el remiendo cambio de la dirigencia del PAN, la pérdida del registro del PRD, la actitud de la nueva dirigencia de Movimiento Ciudadano, el PRI es una especie de ‘apestado político’", alerta.

Para Morena, concluye Sauri, el PRI "es una especie de ejército político de reserva: cuando no haya quórum para poder cuando se haga sesión de la insaculación de los magistrados y las magistradas, jueces del poder jubila federal, que deseen participar en la elección de 2025, entonces estará el ejército de reserva".

El Partido Acción Nacional no se queda atrás en este 2024. La debacle electoral del 2 de junio fue también una “derrota cultural” ante la izquierda como consecuencia de su mezquindad, simulación, desorden y crisis de identidad, así como la corrupción y traición de militantes, reconoce la comisión oficial de análisis sobre la elección de 2024.

Si “Alito” fracasó con el PRI, Marko Cortés, hasta hace unas semanas el líder panista, no se queda atrás: recibió en 2018 al PAN con 11 estados. Después de la elección del 2 de junio perdió Yucatán y sólo mantiene ya el gobierno en cuatro entidades: Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro.

Estas tres últimas entidades serán las que se renueven precisamente en 2027. De hecho, en el pasado proceso electoral, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez sólo ganó en Aguascalientes con 244 mil 277 sufragios, 9 mil 617 más que los 234 mil 660 alcanzados por la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Morena.

En Noticias a las Dos entrevistamos también a Adriana Dávila, rival de Jorge Romero en las elecciones internas del PAN hace unas semanas. Romero, alumno de Cortés, ganó la dirigencia nacional, a pesar de las distintas acusaciones en su contra por ser presuntamente parte del “Cártel Inmobiliario”.

Dávila comentó que la alianza electoral del PRIAN fue un fracaso porque sólo se enfocó en eso, en lo electoral, y eso le trajo aún más daño a la imagen del bianquiazul, que no era precisamente la mejor. "Cuando las alianzas son exclusivamente electorales el resultado es evidente: un fracaso", indicó en entrevista.

"Las alianzas electorales desdibujan proyectos, hacen ineficientes las políticas públicas, no hay mecanismos de identidad, entonces tenemos un resultado que desdibuja a la oposición en el país y no genera sentido de pertenencia de militantes ni de seguidores. El PAN es uno de los partidos al que más le afectan las coaliciones electorales, porque tiene una identidad específica. Eso cuando lo juntas con temas electorales para vencer al régimen es evidente que iba a ser fracaso. Soy antialiancista, me parece que además es el modelo que nos tiene atrapados en México con una deficiencia de política pública", añadió Dávila.