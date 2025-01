¿Tolerancia de “cocineros” al fentanilo? Reportaje dice falsedades, responde México

La Presidenta Claudia Sheinbaum desmintió, con un análisis técnico, el reportaje del NYT en donde se produce fentanilo en una cocina y sin la protección adecuada.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno federal desmintió esta mañana, con evidencia científica presentada por expertos de la Secretaría de Marina, Cofepris y la Secretaría de Salud, el reportaje de The New York Times en donde exhibe la producción de fentanilo en una cocina en Culiacán, Sinaloa, sin la debida protección al opioide. “Lo que estamos defendiendo es el derecho a la verdad y evidenciando la publicación a través de información no creíble, dijo la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo.

"Lo que estamos planteando aquí no es la publicación de cómo se fabrican los opioides, porque sobre eso se ha publicado varias veces, estamos hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Debemos mencionar cuando hay una nota que no tuvo información creíble, eso es lo que está en debate, estamos planteando si es factible que un medio publique notas que no son creíbles", explicó la Mandataria en su conferencia matutina.