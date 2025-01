Homicidios crecieron 57% en Sinaloa tras captura de El Mayo, que EU sigue sin aclarar

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La captura de Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue entregado por Joaquín Guzmán López, 'El Güero', hijo de 'El Chapo' Guzmán, a las autoridades de Estados Unidos, quienes no han precisado su papel en el secuestro del capo en tierras mexicanas, desencadenó una confrontación entre las facciones del Cartel de Sinaloa, con un incremento de hasta el 57 por ciento en los homicidios dolosos, como revelan las cifras oficiales.

La aprehensión de "El Mayo" fue uno de los eventos más relevantes de 2024, no solo por la histórica detención de un líder de alta jerarquía en el Cártel de Sinaloa que jamás había sido aprehendido, sino también por las interrogantes que surgieron alrededor de la "entrega-secuestro" a las autoridades estadounidenses y las tensiones diplomáticas entre México y la Embajada de Estados Unidos.

Pero más allá, la captura y/o entrega del capo a las autoridades estadounidenses, misma que solo evidenció las pugnas internas dentro del cártel (Los Chapitos contra Los Mayitos), no solo tuvo implicaciones políticas, sino que también desató una ola de violencia en Sinaloa.

Este repunte rompe con la tendencia a la baja en homicidios dolosos que Sinaloa mantenía desde 2018 hasta 2023, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2017, se registraron 1,473 homicidios; en 2018, 1,072; en 2019, 896; en 2020, 778; en 2021, 600; y en 2022, la cifra descendió a 478. Sin embargo, 2024 marca un retroceso, con cifras de violencia que recuerdan los años más críticos en el estado.

Fue la tarde del 25 de julio, cuando se dio a conocer que “El Mayo” Zambada, el capo de vieja guardia que había logrado evitar la cárcel durante décadas, había sido detenido en Texas tras aterrizar en un vuelo procedente de Sinaloa.

Lo que se sabía es que “El Mayo” había sido detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, su compadre, pero las dudas se concentraban en cuanto a cómo Estados Unidos arrestó en su territorio a dos capos que cruzaron la frontera en una avioneta privada. Luego de su arresto, los enfrentamientos no se hicieron esperar en Culiacán, así como en el puerto de Mazatlán, Eldorado y Badiraguato.

En los primeros días, se presentaron versiones encontradas sobre la forma en que Estados Unidos había logrado el arresto de los dos capos. Algunos informes sugerían que ambos se entregaron voluntariamente, mientras que otros hablaban de una captura mediante engaños o incluso un “secuestro” en territorio mexicano antes de ser arrestados en Estados Unidos. Y la posibilidad de que un mexicano acusado por EU sea secuestrado por agencias estadounidenses no es descabellada.

Pero al día siguiente, se supo que Zambada dijo que había sido secuestrado por Guzmán López, quien se entregó a las autoridades estadounidenses. "El Mayo" señaló que Joaquín Guzmán López —uno de los líderes de la facción rival del cártel y en quien, sin embargo, confiaba— lo invitó a una reunión para ayudar a tranquilizar la disputa política entre Rocha y Cuén.

Zambada era reconocido por su capacidad para eludir la captura durante décadas gracias a un aparato de seguridad sumamente estrecho, leal y sofisticado. Pero el capo señaló que el 25 de julio dejó de lado a buena parte de su equipo de seguridad e ingresó al lugar únicamente con dos guardaespaldas porque esperaba que Cuén y Rocha estuvieran presentes. Se desconoce el paradero de los dos escoltas.

El hecho de que Zambada dejara de lado voluntariamente a su equipo de seguridad para reunirse con los políticos deja entrever que consideraba que esa reunión era creíble. Lo mismo sucede con la idea de que Zambada, líder de la vieja guardia del cártel, pudiera intervenir como árbitro en las disputas políticas de la entidad.

La idea de que Zambada fue traicionado —se presume— fue el detonante de los intensos enfrentamientos entre sus simpatizantes, conocidos como los “Mayitos”, y el grupo de Guzmán López —hijo del encarcelado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán— conocidos como los “Chapitos”.

Las rivalidades entre “Los Chapitos”, quienes presuntamente entregaron a "El Mayo", y los grupos que permanecían leales al capo capturado, intensificaron la violencia en la región.

Los datos muestran que en Sinaloa se disparó la violencia tras la captura de “El Mayo” Zambada, ya que los picos coinciden con el contexto posterior a la detención del capo.

De acuerdo con la información más reciente del SESNSP, 2024 inició con 38 homicidios dolosos en enero. En los meses de febrero (32), marzo (34) y abril (33), las cifras no superaron los 40 homicidios. En mayo hubo 42 homicidios. Junio cerró con 45 y julio con 50. Para agosto, hubo una ligera disminución con 44 casos, pero en septiembre se dispararon drásticamente a 143, un aumento del 225 por ciento en comparación con el mes anterior.

En octubre, los homicidios dolosos alcanzaron 182, un 27.27 por ciento más que en septiembre y un 304 por ciento más que en junio, antes de la captura del capo. En noviembre, aunque la cifra bajó ligeramente a 174, sigue siendo un 286 por ciento más que los homicidios de junio y un 234 por ciento más que los registrados en enero.

Con respecto a la sucesión de liderazgo dentro del Cártel, los expertos en seguridad, Edgar Blanco, investigador del Conacyt, y Guadalupe Correa, experta en seguridad, coincidieron en una entrevista con SinEmbargo tras la captura de "El Mayo", que era difícil predecir quién podría asumir el control del cártel. Correa no descartaba que las facciones internas ya podrían estar preparadas para una transición, mientras que Guerra destacó la posibilidad de una reorganización más amplia dentro del cártel, sin necesariamente desintegrarse.

"El hecho de que (los principales cabecillas) o estos líderes del cártel se encuentren ya en Estados Unidos presos, quizás no signifique el fin del Cártel de Sinaloa, pero quizás sí implique una reorganización interna. ¿Cuáles serían los sucesores? No podría aventurar una afirmación de esa naturaleza. Va a depender mucho de lo que ocurra en estas semanas o en estos días, pero yo insisto, no creo que haya una pulverización del cártel como tal, al menos en las siguientes semanas o meses. Ahí hay grupos todavía muy fuertes; se van dividiendo, hay una diferenciación de funciones, entonces estos grupos van a tratar de apoderarse de los liderazgos. Pero cuál va a ser el grupo que gane, difícilmente podría darte una respuesta en ese sentido", detalló el investigador del Conacyt.