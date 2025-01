Trump coincide con Obama, Biden, Clinton y Bush en funeral de expresidente Carter

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 9 de enero (La Opinión).- Durante su asistencia al funeral del exmandatario Jimmy Carter, el republicano Donald Trump coincidió con los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush; así como con el jefe de la nación saliente, Joe Biden.

Los célebres políticos se congregaron en la Catedral Nacional de Washington, en Washington, DC, para honrar al hombre cuya trayectoria al frente de la Casa Blanca, de 1977 a 1981, le hizo merecedor al Premio Nobel, en 2002.

James Earl Carter Jr. falleció el 29 de diciembre del año pasado y debido a su legado en la política se decidió organizarle una serie de homenajes que comenzaron el 4 de enero y que concluyen este 9 de enero en la capital del país para después sepultarlo en su natal Plains, Georgia.

President-elect Trump arrives at the funeral of President Jimmy Carter, followed by former Presidents Obama, Bush and Clinton. pic.twitter.com/GTort2M4NT

— CSPAN (@cspan) January 9, 2025