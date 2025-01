Liga Mx Clausura 2025: Partidos, fechas y horarios de la primera jornada del Torneo

AS MÉXICO

El Clausura 2025 de la Liga Mx arranca este viernes; el América buscará el tetracampeonato y 16 equipos disputarán los primeros puntos del Torneo.

Por Carlos Zúñiga

Ciudad de México, 10 de enero (AS).– Terminó la espera y este próximo viernes 10 de enero, arrancarán las acciones del Tornero Clausura 2025 de la Liga Mx, un semestre que llega con todas atenuantes de convertirse en histórico, pues mientras las Águilas del América buscarán seguir escribiendo historia y consumar un tetracampeonato, las otras 17 escuadras harán lo posible por impedirlo, en especial aquellas que llevan los últimos años mostrando un nivel sobresaliente correspondiendo a la inversión que han recibido.

Para este campeonato, 16 de los 18 equipos que conforman al circuito mexicano verán actividad a lo largo de este fin de semana y aquí tendremos todos los detalles para que no pierdas pista de todo lo que depare en la disputa de los primeros tres puntos del año.

Partidos y horarios de este fin de semana

Viernes 10 de enero

Querétaro vs América | 19:00 horas (TCM) | Estadio La Corregidora.

Mazatlán vs FC Juárez | 21:00 horas (TCM) Estadio El Encanto.

Tijuana vs Toluca | 21:00 horas (TCM) | Estadio Caliente.

Sábado 11 de enero

Atlético de San Luis vs Tigres | 17:00 horas (TCM) | Estadio Alfonso Lastras.

Chivas vs Santos | 19:05 horas (TCM) | Estadio Akron.

Cruz Azul vs Atlas | 21:00 horas (TCM) | Estadio Olímpico Universitario.

Domingo 12 de enero

Pumas vs Necaxa | 12:00 horas| Estadio Olímpico Universitario.

Monterrey vs Puebla | 19:00 horas (TCM) | Estadio BBVA.

Recordar que correspondiente a esta primera jornada, también se encuentra pendiente el duelo entre los Tuzos de Pachuca y los "Panzas Verdes" de León, el cual está programado para el próximo miércoles 5 de febrero.

