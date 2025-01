Raúl Jiménez se convierte en el mexicano con más goles en la Premier League; logra 55

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 5 de enero (ASMéxico).- No hay nadie más. Raúl Jiménez es el mexicano con más goles en la Premier League. Con un doblete en el Fulham vs Ipswich Town, Jiménez llegó a 55 goles en la liga inglesa para dejar atrás el registro de Javier Hernández con 53 dianas.

No había otra manera de marcar historia más que con el sello de la casa. Jiménez alcanzó su gol 54 en la Premier League desde la vía penal.

Al minuto 68, fiel a su estilo, el delantero cobró de manera tranquila la pena máxima a su costado izquierdo para mandarla a guardar y poner el tanto del empate momentáneo en el encuentro.

Las emociones no pararon ahí. Inmediatamente después del gol de Jiménez, el Fulham tuvo una desconcentración y cometió un penal. Ipswich Town no desaprovechó la oportunidad para recuperar la ventaja, gracias a Liamp Delap, quien venció al arquero desde los once pasos.

A pesar de esto, Fulham y Jiménez no dejaron de intentarlo. Cerca del final del partido, el canterano del América provocó otro penal para tener la oportunidad de empatar el juego.

Sin pensarlo, Raúl tomó el esférico y en esta ocasión cambió su dirección de disparo hacia arriba a la derecha para engañar totalmente al guardameta.

Así llegó el gol 55 de Raúl en la Premier que le sirvió para darle un valioso punto Fulham en un juego que culminó 2-2.

The top Mexican goalscorer in the history of the Premier League.

From Tepeji to the top of English football, Raúl Jiménez's legacy is pure pride for Mexico and the world 🇲🇽 pic.twitter.com/cG7Z9LiMtL

— Premier League USA (@PLinUSA) January 5, 2025