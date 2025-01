El alto al fuego debe esperar: Israel ataca a refugiados palestinos y asesina a 11

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Gaza sufrió este miércoles una serie de ataques aéreos israelíes que asesinaron a por lo menos 11 personas, mientras se esperaba un alto el fuego según el acuerdo entre Israel y Hamás, confirmado a cambio de la liberación de rehenes.

Nuseirat, en el centro de Gaza, y Khan Younis, en el sur, se reportaron entre las zonas atacadas, resultando en al menos 11 muertos, de acuerdo con el medio estadounidense CNN.

En Al-Daraj, al este de la ciudad de Gaza, una vivienda familiar fue alcanzada, provocando la muerte de tres personas más.

Mientras entra en vigor el alto el fuego, que se prevé sea el próximo domingo 19 de enero, el Ministerio de Salud de Gaza reporta una devastadora pérdida de al menos 46 mil 707 palestinos desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza.

En medio de los recientes ataques israelíes en Gaza que han dejado al menos 11 muertos y la expectativa de un alto el fuego, el Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su agradecimiento tanto al Presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, como Presidente electo, Donald Trump, por su valiosa ayuda en la liberación de los rehenes israelíes.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with US President-elect Donald Trump and thanked him for his assistance in advancing the release of the hostages and for helping Israel bring an end to the suffering of dozens of hostages and their families. pic.twitter.com/nSkK6Emfk8

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 15, 2025