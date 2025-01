Fabus inaugura exposición “Otredades” en CdMx; estará abierta hasta el 3 de febrero

La exposición “Otredades” de Fabus, inaugurada el 16 de enero, reflexiona sobre la percepción del otro. Se puede visitar hasta el 3 de febrero en la Condesa.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El artista Eduardo Fabián, conocido como Fabus, inauguró ayer su exposición individual titulada “Otredades” en THE GALLERY by My Place, ubicada en la colonia Condesa, Ciudad de México.

La muestra, que estará abierta hasta el 3 de febrero, explora el concepto de la otredad y la interacción entre lo humano y lo inerte.

“En este proyecto me planteé como problemática pictórica resolver las imágenes sin una referencia visual, y solo haciendo uso de la memoria para desarrollar la figura humana femenina”, explicó el Fabus sobre el enfoque detrás de su obra.

Las pinturas presentan figuras que funcionan como monolitos, interactuando con lo humano desde perspectivas que oscilan entre lo familiar y lo ajeno.

El concepto central de la exposición aborda cómo las personas perciben a otros como diferentes a sí mismos.

Según Fabus, la otredad puede verse como una amenaza o como un reflejo que permite asumir la propia identidad.

Las piezas invitan al público a reflexionar sobre esta dualidad y la relación entre lo humano y lo deshumanizado.

La muestra estará abierta al público en Francisco Márquez 149, Condesa, de lunes a domingo, con entrada libre.