Trump pondrá en marcha arrestos masivos de inmigrantes a partir del martes: WSJ.

Se espera que Trump movilice a agencias de todo el Gobierno de Estados Unidos para que lo ayuden a deportar un número récord de inmigrantes, como hizo durante su primer mandato, para aprovechar todos los recursos disponibles y presionar a las llamadas ciudades “santuario” para que cooperen.

Coming up, THE MOST IMPORTANT WEEKEND, PLUS, IN AMERICAN HISTORY. ENJOY! DJT

Donald Trump Truth Social 11:23 PM EST 01/17/25

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 18, 2025