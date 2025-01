Israel y Hamás inician alto al fuego; liberan a las 3 primeras rehenes israelíes

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel ha anunciado la liberación de tres rehenes israelíes en manos del movimiento islamista palestino Hamás como parte de la iniciativa de intercambio de cautivos de las milicias de Gaza por prisioneros palestinos en pleno alto al fuego iniciado esta mañana.

La liberación de Romi Gonen, de 24 años; Emily Damari, de 28 años; y Doron Steinbrecher, de 31 años, a cambio de 90 prisioneros palestinos ha empezado sobre las 15:00 horas y representa el inicio de seis semanas de canjes paulatinos entre 33 rehenes y más de mil 900 presos.

Minutos antes, el ejército había pedido a las madres de las tres rehenes que acudieran a una base militar próxima a la frontera de Gaza para acompañar desde allí a sus hijas del hospital Sheba de Tel Aviv.

🟡 According to information received from the Red Cross, 3 Israeli hostages were transferred to the Red Cross and they are on their way toward IDF and ISA forces in Gaza.

