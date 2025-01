Israel libera a los primeros 90 presos palestinos, incluida la Diputada Jalida Jarrar

MADRID, 20 (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Israel excarcelaron en la madrugada de este lunes a los primeros 90 presos palestinos, entre los que se encuentra la Diputada palestina Jalida Jarrar, como parte del acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a cambio de la liberación de tres rehenes israelíes en pleno alto al fuego en la Franja de Gaza.

El Servicio de Prisiones de Israel confirmó la entrega del primer grupo de palestinos, que tuvo tenido lugar después de casi ocho horas de retraso. "Una vez recibida la aprobación de las autoridades políticas, todos los terroristas han sido liberados [...] de acuerdo con el plan político acordado para el regreso de las personas secuestradas", reza un comunicado.

Pasada la medianoche, varios autobuses salieron de la prisión militar israelí de Ofer, ubicada en Cisjordania, hacia la ciudad de Beitunia, localizada a unos tres kilómetros al oeste de Ramala, capital administrativa del territorio palestino. A pesar de la fuerte presencia de fuerzas de seguridad israelíes, que incluso lanzaron gas lacrimógeno y balas contra los presentes en la zona cercana a Ofer (convertida en zona militar cerrada), las familias de los presos se reunieron para celebrar su liberación.

Los medios palestinos habían denunciado que durante el proceso de verificación de identidades se habían notificado una "escasez" de personas, mientras que los israelíes habían culpado a la Cruz Roja de la demora con el supuesto motivo de hacer parecer que Israel no cumple con los términos del acuerdo.

Este primer grupo está formado mayoritariamente por 69 mujeres y menores de edad. Jarrar, Diputada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), fue condenada en marzo de 2021 a dos años de prisión tras un acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de pertenencia a una organización que Israel considera un grupo terrorista. Aunque se la puso en libertad en septiembre de ese año, acabó detenida nuevamente con el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, en octubre de 2023.

Durante la jornada, Hamás liberó a tres mujeres israelíes, identificadas como Romi Gonen, de 24 años (secuestrada en el festival de música Nova); Emily Damari, de 28 años; y Doron Steinbrecher, de 31 años (secuestradas en el kibutz Kfar Aza). Este intercambio representa el inicio de seis semanas de canjes paulatinos que incluye un total de 33 rehenes israelíes y más de mil 900 presos palestinos.

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY

— Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025