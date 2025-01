VIDEO: Religiosa pide al Presidente de EU "piedad" para minorías que hoy tienen miedo

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– “La gran mayoría de los migrantes no son criminales. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Señor Presidente, ¿puedo pedirle piedad por los hijos que sus padres les sean arrebatados?”, dijo este día Mariann Edgar Budde, Obispa Episcopal en Washington, D.C., ante Donald Trump.

Este ruego y otros que calaron fuerte entre los republicanos se realizó durante el servicio de oración en la Catedral Nacional, como parte del protocolo tras la reciente toma de posesión del Presidente de Estados Unidos (EU).

La Obispa, además, pidió “piedad” por los niños transgénero y aquellos que ahora están “asustados” después del discurso de inauguración de Trump y una serie de órdenes ejecutivas que van contra los derechos civiles de estadounidenses.

Frente a Trump, su esposa Melania y los hijos del nuevo mandatario de EU, además del vicepresidente J. D. Vance y su familia, Budde defendió a las minorías que atacan esas órdenes ejecutivas.

El VIDEO del evento muestra a Trump, Vance y a sus familias intercambiando miradas y gestos de desaprobación mientras la Obispa ofrecía su sermón. La religiosa le recordó al Presidente que la mayoría de los migrantes "no son criminales" y que los "niños homosexuales, lesbianas y transgénero" pueden "temer por sus vidas" debido a sus políticas.

El discurso, obviamente, no gustó entre la nueva cúpula del poder en la Casa Blanca y, al salir del servicio religioso, el propio Trump desestimó el sermón de Budde.

Trump is now lashing out like a child at Bishop Mariann Edgar Budde because she asked him to have mercy on immigrants and LGBTQ people.

“Not too exciting, was it. I didn't think it was a good service.”pic.twitter.com/LUTa486ni5 https://t.co/O7Rsotevvy

— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) January 21, 2025