"Los planetas se alinearon": Kudai llegará con alineación completa al Pepsi Center

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Kudai, la agrupación chilena que emergió en la frontera de los 90 y los 2000, llegará por primera vez al Pepsi Center, de la Ciudad de México, con su "Revive Tour" para el que decidió presentarse con su alineación completa, en donde también se encuentra Gaby Villalba.

En entrevista para SinEmbargo, Tomás Manzi expresó que esta es una nueva etapa para la banda ya que "la alineación también es una alineación nueva porque nunca habíamos estado con Gaby y Nicole al mismo tiempo. Siempre fuimos un equipo, estamos juntos y siempre hemos sido muy unidos a la hora de estar arriba del escenario todos juntos".

Fue hace 14 años cuando Villalba tomó la decisión tomar un rumbo distinto al de la agrupación para llevar una vida lejos de la música en un pequeño pueblo de Australia donde consiguió un trabajo operacional relacionado con la moda.

“Me había olvidado lo feliz que soy cuando canto. Me había olvidado lo importante que era la música para mí. Me había olvidado la alegría que me da el contacto con los fans, el cariño y cómo me llena el corazón”, expresó la artista en una charla cedida al medio ecuatoriano Vistazo.