Dos de los tres aspirantes para la Fiscalía de Guanajuato son ligados a Zamarripa

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Dos de las personas incluidas en la terna que envió la Gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo al Congreso del estado para la elección del Fiscal de Guanajuato son perfiles relacionados con el “eterno” exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien estuvo 16 años en el cargo; un hecho que, de acuerdo con académicos y periodistas de Guanajuato, demuestra que el exfiscal sigue teniendo influencia en la política estatal.

El Congreso de Guanajuato dio a conocer este 24 de enero la terna que envió la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para elegir al próximo fiscal general de esa entidad. La terna quedó conformada por Zucé Anastacia Hernández Martínez, quien actualmente está a cargo de la institución como encargada de despacho; Israel Aguado Silva, fiscal regional conocido por su respaldo público a Zamarripa, ya que incluso organizó manifestaciones en su defensa cuando el exfiscal recibió fuertes críticas a su gestión; y Gerardo Vázquez Alatriste, actual Fiscal regional de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, señalado como el perfil más fuerte para ocupar el cargo.

Académicos y periodistas denunciaron que, a pesar de la importancia del cargo y que la salida de Zamarripa abría la oportunidad para renovar la Fiscalía, el proceso para designar al nuevo titular estuvo plagado de opacidad, burocracia y simulación. Destacaron que se excluyó a los sectores afectados por la violencia que azota la entidad y se privilegiaron los acuerdos políticos entre partidos para elegir a los perfiles que competirían por el cargo.

A la crítica y denuncia de los expertos se ha sumado la inclusión de dos perfiles que hicieron su trayectoria dentro de la Fiscalía que encabezó Zamarripa, por lo que representarían la continuidad de estructuras leales al anterior Fiscal. Y aunque consideran que esos dos perfiles no son los favoritos para quedarse con el cargo, sino que parecen estar como "relleno", coinciden en que su inclusión responde a una atención hacia Zamarripa.

Raúl Sandoval, integrante de la plataforma Por la Paz y Justicia en Guanajuato, señaló en entrevista con SinEmbargo que la inclusión de Aguado y Hernández parece ser una “atención” al exfiscal.

El periodista Arnoldo Cuéllar, quien hace unos días llevó este tema a la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, calificó el proceso como una oportunidad perdida para combatir la impunidad y la violencia en Guanajuato. “Es una oportunidad perdida para sanear la política de procuración. O sea, no hicieron su trabajo el Congreso y la Gobernadora, y se hizo esto como si fuera un procedimiento normal, como el relevo de cualquier otro funcionario, de forma muy burocrática. Creo que cualquier especialista en recursos humanos o headhunter profesional los hubiera reprobado”, destacó el periodista.

Gerardo Vázquez Alatriste, actual Fiscal (antes delegado) de la FGR en Guanajuato, es la figura que se perfila como el favorito para obtener la mayoría de los votos en el Congreso y quedarse con el cargo. También parece ser la persona que la Gobernadora ha impulsado para ocupar la posición, según explicaron los especialistas.

Sandoval recordó que, a finales de 2023 y por iniciativa de la mandataria estatal, el Congreso estatal modificó los requisitos para ocupar el cargo, eliminando la necesidad de haber nacido en Guanajuato. Esto, según su análisis, allanó el camino para que Gerardo Vázquez Alatriste se convirtiera en el candidato ideal para la gobernadora.

Arnoldo Cuéllar señaló que la llegada de Vázquez Alatriste a Guanajuato hace apenas año y medio y su cercana relación con el secretario de Seguridad, Mauro González, plantean dudas sobre su capacidad para implementar estrategias efectivas contra la inseguridad. “Parece más una estrategia burocrática para conservar el puesto pese a críticas y fracasos, en lugar de atacar los problemas de seguridad en el estado”, apuntó.

Zamarripa se convirtió en un personaje muy controvertido dentro del sistema de justicia penal en México, al ser el funcionario que más tiempo permaneció al frente de una institución de investigación y de procuración de justicia, lo que le valió incluso ser llamado el fiscal "perenne" o "eterno".

Desde su llegada a la entonces Procuraduría General de Justicia y su posterior designación como Fiscal general, Zamarripa acumuló un poder sin precedentes en la estructura judicial estatal, pues logró consolidar un control casi absoluto en los aparatos de justicia del estado, al grado de influir directamente en el nombramiento de jefes de policía en diversos municipios y en puestos de otras instituciones de vigilancia o procuración de justicia, según explicó Saúl Arellano, profesor de asignatura de las facultades de Derecho y de Economía de la UNAM, y experto en seguridad de Guanajuato.

“Carlos Zamarripa, sin duda alguna, es quizá uno de los personajes más siniestros de la justicia a nivel estatal en el país. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque, a lo largo de toda su carrera, fue ascendiendo al interior de la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia, y fue un sujeto que, poco a poco, se fue haciendo de cada vez más espacios de poder dentro de los aparatos de justicia del estado. A tal nivel llegó su influencia que no había alcaldía ni gobierno municipal que no le consultara, al menos, a quién nombrar como director de Seguridad Pública. En muchos casos, incluso, se atrevía a imponer quiénes deberían ser las o los jefes de las policías a nivel local”, explicó el experto en entrevista con SinEmbargo.