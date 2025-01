Petro y usuarios de X retoman canción “contra los gringos”, de Los Tigres y amigos

Las políticas antimigrantes de Donald Trump han provocado que nuevamente cobre relevancia un tema musical de Los Tigres del Norte, el cual ha sido retomado por gran número de usuarios en redes sociales, incluido el Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su reiteración de implementar políticas en contra de las y los migrantes que residen en Estados Unidos han provocado toda una serie de reacciones e, incluso, han hecho que nuevamente cobre notoriedad un antiguo tema musical del grupo mexicano Los Tigres del Norte titulado "Somos más Americanos", mismo que ha sido retomado por el Presidente colombiano Gustavo Petro.

A raíz de que el republicano dio a conocer sus planes para la deportación de millones de mujeres y hombres provenientes de otros países, plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X se han inundado con diversos tipos de publicaciones en torno al tema, muchas de ellas en contra de las acciones emprendidas por el Gobierno estadounidense.

Entre dichas publicaciones, una en particular ha ganado mucha atención debido a que revive la canción "Somos más Americanos" de Los Tigres del Norte, cuya letra aborda precisamente el tema de la migración hacia territorio estadounidense, en especial por parte de personas de origen mexicano.

Por medio de su cuenta de X, un usuario de nombre Julián Macías Tovar decidió compartir un videoclip de dicha canción interpretada en vivo por la icónica agrupación mexicana en compañía de Zack de la Rocha, exintegrante de la banda de rock Rage Against the Machine.

Trump quiere expulsar a millones de inmigrantes, la mayoría de ellos mexicanos.

La mejor respuesta a la xenofobia gringa es este temazo de los "Tigres del Norte" con Zack de la Rocha de "Rage Against The Machine" repasando la historia de Norteamérica.

"Trump quiere expulsar a millones de inmigrantes, la mayoría de ellos mexicanos. La mejor respuesta a la xenofobia gringa es este temazo de los Tigres del Norte con Zack de la Rocha de "Rage Against The Machine" repasando la historia de Norteamérica. ¿Quién es aquí el invasor?", escribió el usuario en su publicación que logró viralizarse en la red social, sumando hasta el momento más de 30 mil "me gusta".

El tema musical hace una crítica a la xenofobia y el racismo a la que se exponen las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, además de señalar cómo una parte del territorio estadounidense originalmente le pertenecía a México.

"Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron", dice la canción en uno de sus versos.

"Somos más Americanos" fue originalmente publicada en el álbum Uniendo Fronteras que Los Tigres del Norte publicaron en 2001; sin embargo, fue gracias a la versión en vivo interpretada en 2011 durante el MTV Unplugged de la banda que logró ganar mayor notoriedad. Es tal la importancia de la canción que incluso el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió compartir el tema en sus redes sociales a raíz de una disputa que sostuvo con Donald Trump.