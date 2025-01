Gobiernos de México y EU deben "tener una buena relación", dice Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este domingo desde Oaxaca que las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos continúan y admitió que ambas naciones están obligadas por sus pueblos a mantener una relación de respeto mutuo.

En un encuentro con medios en Santiago Pinotepa Nacional, Sheinbaum afirmó:

A una semana de que Donald Trump asumiera nuevamente la presidencia de Estados Unidos, la mandataria mexicana subrayó que no ve indicios de una guerra comercial, pese a las recientes tensiones, como las deportaciones masivas y el despliegue militar en la frontera.

La mandataria también adelantó que el lunes, en su conferencia de prensa matutina, dará detalles sobre la supuesta negativa de su Administración a recibir un vuelo con migrantes repatriados desde Estados Unidos. “Mañana vamos a hablar de eso”, declaró brevemente.

Respecto a la situación de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense, Sheinbaum destacó su contribución tanto a la economía de México como a la de Estados Unidos.

Durante su gira por Oaxaca, Sheinbaum visitó municipios como Mitla, Santiago Juxtlahuaca y Putla Villa de Guerrero, calificando su experiencia como “muy emotiva”.

Por otro lado, la asistente de Trump, Karoline Leavitt, informó el pasado viernes que México aceptó cuatro vuelos con personas deportadas en un solo día. Según Leavitt, esto se suma a otras medidas como la movilización de 30 mil elementos de la Guardia Nacional mexicana.

Thanks to President Trump:

Yesterday, Mexico accepted a record 4 deportation flights in 1 day!

This comes in addition to unrestricted returns at the land border, the deportation of non-Mexicans, & reinstatement of Remain-in-Mexico. Mexico has also mobilized 30K National Guard. https://t.co/FNINADyQU7

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 25, 2025