Trump recibe reclamos del comercio, la manufactura y otras industrias poderosas de EU

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El sector privado de Estados Unidos rechazó duramente los aranceles del 25 por ciento que impuso el Presidente Donald Trump a México y Canadá, sus mayores socios comerciales. En las últimas horas, empresarios, comisiones y las cámaras de comercio más importantes de ese país advirtieron de los riesgos que representan los gravámenes para la economía. Las conclusiones que comparten todos son unánimes, pues sostienen que los aranceles golpearán industrias claves; que Estados Unidos no puede cerrarse al mundo; y que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual violó Trump con las nuevas tarifas, debe defenderse y continuar.

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía de México, difundió algunas de las reacciones esta mañana a través de su cuenta de X, antes Twitter. Entre ellas, destacan la que hizo la Comisión México-Arizona, la que tuvo la Cámara de Comercio y la que publicó Texas Association of Business.

Suzanne Clark, la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, advirtió que su país debe participar en el intercambio comercial con el mundo si desea tener crecimiento económico e indicó que el comercio sustenta 40 millones de empleos en la nación americana.

Boosting U.S. trade is one of the US Chamber of Commerce's 3 key make-or-break policy priorities for the year ahead.

More from @USChamber President & CEO @SuzanneUSCC on why and how trade supports 40 million US jobs, and why trade-limiting tariffs are a tax paid by Americans ⤵️ pic.twitter.com/8m9ax4xjpk

— U.S. Chamber/International (@ChamberGlobal) January 16, 2025