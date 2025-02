Marco Rubio abraza a Bukele y de facto autoriza “estado de excepción” en El Salvador

Por María Santacecilia

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El idilio entre Trump y Bukele se afianza. Prueba de ello es el éxito de la parada que Marco Rubio ha hecho en El Salvador durante su gira por varios países latinoamericanos.

El propio Bukele informó en X que pone a disposición para este fin el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la polémica megacárcel de máxima seguridad, que tiene una capacidad para 40.000 presidiarios. Dijo que lo hará a cambio de una "tarifa" relativamente baja para Estados Unidos, pero "significativa" para hacer sostenible el sistema penitenciario de El Salvador.

La "tarifa” que menciona Bukele ¿es una contraprestación exclusivamente económica? ¿Qué detalles se esconden tras las palabras de amistad entre Rubio y Bukele?

José Marinero, abogado y especialista en políticas públicas, recuerda que en Estados Unidos hay cabecillas de la pandilla MS-13 que están siendo procesados por casos que podrían tener implicación con la tregua que, según investigaciones de medios locales, negoció en su día el Gobierno de Bukele con las pandillas MS-13 y Calle 18.

Logrando su deportación, El Salvador retomaría el control sobre personas que, "ante un Juez, podrían exponer evidencia que compruebe que el Gobierno salvadoreño ya con Bukele, negoció y acordó tratos con las pandillas”, dice Marinero a DW.

Companies like Aeroman are key to preventing migration and building a middle class. Security and stability make this possible, and bravo to President Bukele and his leadership for providing that. An impressive place to visit! pic.twitter.com/iropVDSWeY

Otra posible contraprestación sería un trato más favorable a los salvadoreños que están en Estados Unidos, comenta desde El Salvador una politóloga que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias.

Lo cierto es que el trato supone el espaldarazo estadounidense a las controvertidas políticas de seguridad llevadas a cabo por Bukele en los últimos años, en su objetivo de acabar con las pandillas y la criminalidad.

"El acuerdo de Rubio con El Salvador viene a darle relevancia a lo que se ha hecho en seguridad pública en nuestro país”, destaca a DW Luis Contreras, asesor político y de seguridad ciudadana. Si EU envía criminales al CECOT, es porque confía en que "no van a tener posibilidad de escape”, subraya Contreras.

La criminalidad, ciertamente, ha experimentado un descenso muy acusado en los últimos años en El Salvador, donde hay instaurado un régimen de excepción desde 2022 para combatir el problema, medida que ya es considerada como política de Estado.

"En El Salvador, la Justicia no es independiente y el sistema penal se torció para detener masivamente a decenas de miles de personas sin certeza legal de que todas ellas hayan delinquido”, dice a DW Tamara Taraciuk, directora del programa Peter Bell sobre Estado de Derecho en el think tank The Dialogue.

Muchos de ellos están precisamente en el CECOT. "Encerrar a delincuentes con otros que no fueron debidamente investigados y sancionados en una cárcel de este tipo abre la puerta a crear una escuela para delincuentes donde, en vez de combatir el delito, se promueve un caldo de cultivo para que se expanda”, valora Taraciuk.

40% of our prison population is already repaying its debt to society.

In return, they receive a shorter sentence and learn a skill.

This program is NOT available for rapists and murderers.

They will help us build roads, hospitals, and schools; they will manufacture our… pic.twitter.com/q26cQ1RqMJ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 1, 2025