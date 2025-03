"Chucky" Lozano se lesiona y pone en duda su esperado regreso a la Selección Mexicana

Los Ángeles, 2 de marzo (LaOpinión).- El delantero del San Diego FC Hirving “Chucky” Lozano salió lesionado en el minuto 31 por un problema muscular en el duelo contra San Luis City SC, que coloca en un compás de espera su anunciado regreso a la Selección Mexicana para el duelo vs. Canadá del Final Four de la Nations League de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Sin duda la noticia que menos deseaba escuchar el delantero mundialista por México en Brasil 2018 y Qatar 2022, después de casi 12 meses de ausencia en el Tricolor por cuestiones disciplinarias, y que el técnico Javier Aguirre hizo prometer al exdelantero del PSV Eindhoven y Napoli en no volver a incurrir en ellas.

De esta forma, su participación en el duelo del 20 de marzo contra Canadá en la semifinal de la Nations League está muy comprometida, sobre todo, porque al tratarse de un problema muscular se preveé que su recuperación necesitará más tiempo.

