Musk dejará la Administración Trump hasta completar su trabajo en DOGE: Casa Blanca

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS).- La Casa Blanca tachó de "basura" las informaciones recientemente publicadas sobre una posible salida de Elon Musk de la Administración Donald Trump y matizó que el empresario abandonará el cargo una vez "complete su increíble trabajo" en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

This “scoop” is garbage.

Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi

— Karoline Leavitt (@PressSec) April 2, 2025