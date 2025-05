París, 5 de mayo (RadioFranciaInternacional).- La conferencia tuvo lugar en un lugar altamente prestigioso, la Universidad de la Sorbona. El mensaje que Francia y Europa quieren enviar a los investigadores extranjeros es claro: “¡Vengan a trabajar con nosotros!”.

El Presidente había anunciado la conferencia a mediados de abril, al mismo tiempo que el lanzamiento de la plataforma Choose France for Science. Fue antes del anuncio de una iniciativa similar por parte del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), primer organismo europeo en número de investigadores.

This is a call to all free minds who want to advance science and stand up for a certain model of society. Researchers from around the world, choose Europe for science! pic.twitter.com/uiTLkBIjvS

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 5, 2025