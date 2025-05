Sheinbaum evita responder a los dichos de Trump: "¿Para qué generar un desencuentro?"

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder la mañana de este lunes a los dichos que hizo Donald Trump, su homólogo estadounidense, sobre el "miedo" a los cárteles, ya que mantiene "muy buena comunicación" con él y no quiere abrir un debate o iniciar un intercambio de declaraciones a través de los medios.

"Yo no quisiera que… Hay muy buena comunicación con el Presidente [Donald] Trump. En tres meses y poquito de su Gobierno, pues hemos tenido no sé, más de cinco llamadas, y es buena la comunicación. A veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto", dijo.