ENTREVISTA ¬ La elección del Poder Judicial anuncia un nuevo régimen: Lorenzo Meyer

El doctor Lorenzo Meyer dijo a “Los Periodistas” que ahora que lo antiguo deje de existir con la elección judicial será responsabilidad de cada mexicano asegurarse de que llegue a buen destino el nuevo orden que se busca instalar en el Estado mexicano.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– La elección de este domingo para renovar el Poder Judicial consolidará el nuevo régimen que se ha ido estableciendo en el Ejecutivo y el Legislativo, planteó en entrevista con “Los Periodistas” el doctor y profesor emérito del Colegio de México (Colmex), Lorenzo Meyer, quien advirtió que “lo que ya no se puede volver a tener es el antiguo orden”.

“Para mí ese es el gran mérito de lo que vamos a hacer el domingo. Que los nombres, que no son los mejores de entre nosotros, que no son los más adecuados, que no tienen la preparación jurídica ni la experiencia, que hay muchos colados, pues sí, así empieza. Pero lo importante, el antiguo orden ya no va a volver y tenemos por lo menos la libertad de generar uno nuevo, que a lo mejor también tiene problemas, desde luego, pero no los problemas que tenemos ahora”, comentó Meyer en el programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Lorenzo Meyer expuso que lo importante a su juicio no son tanto los personajes, sino algo más importante: “el contenedor que ya nunca va a volver a ser el mismo, salga quien salga el domingo en la elección y que pueden salir gentes muy malas, malas por dos razones: o porque no tienen la preparación o porque de plano, no corresponden a lo que la nueva etapa en que entra el sistema político mexicano necesita. Lo importante no es eso, ya se corregirá con el tiempo, lo importante es que el antiguo orden ha desaparecido”.

“Las elecciones no siempre llevan a los mejores, no solamente es nuestro caso, veamos a nuestro vecino del norte, que tienen ese partido dominante en el poder legislativo y esa Suprema Corte conservadosísima porque la puso en buena medida Trump, y tienen ese presidente, pero esto es temporal, se aprende de los errores”, refirió.

Meyer refirió que ahora que lo antiguo deje de existir será responsabilidad de cada mexicano asegurarse de que llegue a buen destino el nuevo orden que se busca instalar en el Estado mexicano.

“Cada quien a su nivel, nosotros como ciudadanos, los otros como parte del Legislativo y del Poder Ejecutivo debemos crear el nuevo (poder), asegurarnos que las deformaciones que aún existen se vayan barriendo, pero el nuevo régimen ya es ahora una nueva realidad. Ahora sí ya podemos hablar de un nuevo régimen porque ya se cambió el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”.

En esta elección judicial la ciudadanía deberá elegir un total de 881 cargos: nueve ministras y ministros de la SCJN; dos magistraturas de las Salas Superior TEPJF; 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito; y 386 jueces y juezas de Distrito.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/