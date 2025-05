Exalcalde de Ahome, Sinaloa, acusado de desvío millonario, es liberado tras audiencia

El exalcalde de Ahome, Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, que fue desaforado el pasado 2 de mayo y sobre quien pesa la acusación de cometer los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, fue detenido ayer por elementos de seguridad.

Ciudad de México, 31 de mayo (Sin Embargo).- Gerardo Vargas Landeros, exalcalde por Morena del municipio de Ahome, Sinaloa, fue detenido ayer por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), quienes lo trasladaron a la capital del estado para comparecer a una audiencia programada con carácter de obligatoria.

La detención se realizó a manos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) en su domicilio particular, ubicado en Los Mochis, alrededor de las 13:00 horas.

La defensa del imputado señaló que no pudo presentarse a la cita judicial debido a problemas gastrointestinales. Sin embargo, la directora de la Unidad de Litigación Oral de la Región Centro del Estado, solicitó dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juez Carlos Alberto Herrera. De acuerdo con sus abogados, Vargas Landeros cuenta con un recurso de amparo otorgado por autoridades federales que impedía su detención.

El día de hoy presento ante el H. Cabildo licencia por hasta 90 días. Reafirmo mi actuar con absoluta transparencia y responsabilidad institucional, valores que han marcado mi gestión. Vamos con la frente en alto y con la certeza de que obtendré resoluciones favorables y mi… pic.twitter.com/eFkInmmzX1 — Gerardo (@GVargasLanderos) May 1, 2025

En la audiencia celebrada en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral en la ciudad de Culiacán, la FGE solicitó su vinculación a proceso, por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

A solicitud de sus defensores, se le otorgó al exalcalde la duplicidad del termino constitucional por lo que será el próximo cuatro de junio cuando continúe la audiencia. El Juez fijó como medida cautelar que Vargas Landeros estará impedido de salir del territorio nacional sin permiso previo de la autoridad correspondiente.

Vargas Landeros fue desaforado el pasado 2 de mayo por el Congreso derivado de acusaciones en su contra por desviar, presuntamente, un monto de 171 millones de pesos para la renta de patrullas.

En 2021, una auditoría interna reveló que el exalcalde realizó la contratación de la empresa Grinleasing, SAPI de C.V. mediante adjudicación directa, es decir, sin realizar el debido proceso y llevar a cabo una licitación pública, como lo establece la Ley. Esto motivó a legisladores para emprender la acción legal y desaforar a Vargas Landeros.

🎉 ¡Felicito a mi gran amigo @antoniomenen por su nombramiento como Alcalde Sustituto de Ahome!

Electo por el H. Congreso de Sinaloa, estoy seguro de que hará un gran trabajo por las familias ahomenses.

👏 ¡Éxito total, amigo! ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/xnasGdLgkb — Emilia Guerra (@FlorEmyGuerra) May 2, 2025

Un día antes de perder el fuero, el exalcalde anunció que pediría licencia por 90 días y declaró que tomó "la decisión de solicitar licencia como Presidente Municipal; lo hago para estar en posibilidades de atender asuntos de carácter administrativo y procesos de investigación penal, porque no me voy a esconder y no voy a permitir que ensucie lo que hemos logrado", dijo el pasado 1 de mayo.

"Esta licencia me permitirá dedicarme plenamente a aclarar cualquier señalamiento, sin afectar el funcionamiento del Gobierno municipal ni entorpecer las tareas cotidianas en beneficio de la población", remarcó Vargas Landeros.

Tras el desafuero de Gerardo Octavio Vargas Landeros, se nombró como Alcalde suplente a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, en una votación en la que obtuvo la totalidad del apoyo por parte de las diputadas y los diputados presentes en la sesión celebrada en el Congreso estatal.