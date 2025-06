Irán confirma 430 muertos y más de 3,500 heridos durante la primera semana de ataques

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este sábado que al menos 430 personas han muerto y más de 3 mil 500 han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes contra su territorio que comenzaron el pasado viernes a última hora.

A la espera de que las autoridades precisen este balance, recogido por los medios regionales, cabe recordar que Irán ha acusado previamente a Israel de atacar centros de población civiles en sus operaciones y que entre los fallecidos hay decenas de niños.

Israel, por su parte, ha confirmado que los contraataques iraníes contra su territorio -- más de 450 misiles y 400 aviones no tripulados contra más de medio centenar de objetivos -- han dejado ya 24 muertos y mil 217 heridos, entre ellos 12 en estado grave.

Por otro lado, Irán ha detenido en las últimas horas a 22 personas bajo sospecha de vínculos con los servicios de inteligencia israelíes, según ha informado la Policía local a la agencia de noticias semioficial ISNA.

Los sospechosos fueron detenidos en la provincia de Qom bajo la sospecha de que han estado en contacto con los servicios de espionaje del "régimen sionista". También se les acusa de "perturbar la opinión pública" y "apoyar al régimen criminal" de Israel.

No se han revelado los detalles de los cargos específicos ni la identidad de los arrestados.

El Gobierno israelí ha anunciado en menos de 12 horas las muertes de tres altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán: el responsable de su división palestina, un comandante de una unidad de vehículos no tripulados y, el más reciente, su responsable de la unidad de transferencia de armas.

El jefe de la división palestina de la Guardia Revolucionaria de Irán se trata de Saeed Izadi, muerto según Israel en un ataque contra su apartamento en la ciudad de Qom, sin que por ahora las autoridades iraníes se hayan manifestado al respecto, como tampoco ha confirmado las muertes de los otros dos comandantes.

Izadi era, formalmente, comandante de los Cuerpos Palestinos de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, su sección para operaciones internacionales.

El encargado de informar de su muerte ha sido el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien señala a Izadi como uno de los responsables de financiar y organizar la incursión de las milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, detonante de la guerra de Gaza.

Esta pasada madrugada, el Gobierno también ha anunciado la muerte de Amin for Judkhi, un "comandante de la segunda unidad de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria" que "promovió cientos de lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados" desde la zona de Ahvaz, en el suroeste de Irán, hacia Israel.

