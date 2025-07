Chávez Jr. suma acusaciones: FGR indaga si golpeaba gente para el Cártel de Sinaloa

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Para Julio César Chávez Jr. ha sido una experiencia ajetreada y de altibajos: no solamente su carrera boxística, sino su vida en general. El hijo de la leyenda mexicana acumula detenciones en Estados Unidos, problemas con las adicciones, nexos con personajes cercanos o directamente involucrados en el narcotráfico y, ahora, en sus horas más bajas, la acusación por parte de las autoridades de ambos países de afiliación con el Cártel de Sinaloa, delincuencia organizada y tráfico de armas.

La acusación más dura contra Chávez Jr. es la de ser "miembro del Cártel de Sinaloa", como lo califica el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). En México, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero hasta ahora no ha dado más detalles sobre estos cargos en su contra. La familia Chávez, por su parte, confía en su inocencia.

Una de las claves de la detención en tierras estadounidenses del pugilista es precisamente su relación con el Cártel de Sinaloa. El DHS detalló que en abril de 2024 Chávez Jr. solicitó la residencia permanente legal en aquel país. Sin embargo, su solicitud se basó en su matrimonio con "una ciudadana estadounidense, vinculada al Cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo, ya fallecido, del infame líder del cártel", Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Colorado.

El Gobierno estadounidense no la menciona por nombre, pero la "ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa" es Frida Muñoz Román. Chávez Jr. se casó con ella en 2018 y tuvieron dos hijos: Julia y Julio César.

Pero la clave es la pareja anterior de Frida Muñoz: Édgar Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán; hermano directo de Ovidio y Joaquín, presos en EU y en negociaciones para colaborar con las autoridades estadounidenses; y hermano también de los actuales líderes de "Los Chapitos", Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Édgar fue asesinado en 2008 en Culiacán, cuando tenía 22 años y se perfilaba como el posible heredero del imperio criminal de su padre, en medio de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Frida y Édgar tuvieron una hija: Frida Sofía Guzmán Muñoz.

Frida Guzmán es parte de la familia que formaron Chávez Jr. y su madre, Frida Muñoz. Tiene 19 años, busca ser cantante, y en sus redes sociales presume de sus canciones, interpretaciones y, sobre todo, de sus viajes alrededor del mundo, sobre todo a Europa. Tanto la hija como la esposa se mostraron el sábado en Anaheim en la pelea del hijo de la leyenda, donde fue humillado por el youtuber y boxeador amateur Jake Paul.

Sin embargo, las acusaciones serían más crudas que estos nexos. De acuerdo con Reforma, que tuvo acceso a la carpeta de la FGR donde se acusa a Chávez Jr. de delincuencia organizada, el hijo de la leyenda participaba dentro de una célula de tráfico de armas de "Los Chapitos", pero su rol sería "como vil esbirro o ajustador de cuentas".

Las acusaciones se apoyan en la intervención de llamadas telefónicas entre integrantes de esta célula, que hablaban de cómo este líder criminal colgaba "como costales de box" a elementos de su grupo para castigarlos y el pugilista los golpeaba, destaca Reforma.

Mexican Prosecutor’s Office says Julio Cesar Chavez Jr. would beat people up for the Sinaloa cartel. Particularly that they would hang people upside down & he would beat them like a punching bag. Curious to see if it comes out that he fatally beat people. pic.twitter.com/dWwQlasqKs

— Katarina Szulc (@KatarinaSzulc) July 5, 2025