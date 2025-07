Con dignidad y soberanía se acordarán aranceles, responde Claudia al anuncio de Trump

Sheinbaum reiteró que en estos casos se debe mantener la cabeza fría y confió en que pronto habrá un acuerdo con el gobierno estadounidense.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que la delegación mexicana que se encuentra en Estados Unidos (EU) podrá llegar a un acuerdo para frenar los aranceles del 30 por ciento impuestos la mañana de este sábado por el Presidente Donald Trump.

"Ayer estuvieron allá en Washington un equipo del Gobierno de México en una mesa de trabajo con el Gobierno de Estados Unidos [...] y se instaló la mesa de trabajo. La carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles, entonces lo ponen para el primero de agosto. Nosotros creemos que, por lo que platicaron el dia de ayer nuestros compañeros, vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones", dijo.

La mandataria hizo gala de su ya conocido lema "cabeza fría", el mismo que ha mantenido desde el inicio de la Administración Trump, y reiteró que cualquier acuerdo con el gobierno estadunidense ha de respetar la soberanía y la dignidad nacional.

"Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema, pero además yo me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el Gobierno y es que representamos a nuestros pueblo, representamos la dignidad del pueblo de México y el pueblo de México es resistente -si lo saben los yaquis-, valiente -sí lo saben los yaquis-, y el pueblo de México siempre triunfa y así vamos a avanzar entre todas y todos. Además tenemos claro qué podemos trabajar con el Gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no; y hay algo que no se negocia nunca: es la soberanía de nuestro país", dijo la mandataria desde Guaymas, Sonora.