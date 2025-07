Todo sobre los brasileños molesta a Trump: los BRICS, Lula, el juicio a Bolsonaro...

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Las últimas amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump podrían frenar la racha alcista de los mercados. Este sábado anunció que Estados Unidos impondría un arancel del 30 por ciento a México que se suma al del 35 por ciento impuesto el jueves a Canadá. Por ahora, se aplicará una exención para los productos que cumplan con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, según informó un funcionario de la Casa Blanca.

Pero, además, atacó en las últimas horas a Brasil, país que le molestan en estos días por distintas razones pero principalmente porque defiende su derecho a decidir su destino. Eso molesta a Trump.

Wall Street ha ignorado en gran medida las recientes medidas comerciales de Trump, y las acciones subieron incluso mientras países de todo el mundo reciben avisos de nuevas tasas arancelarias. El S&P 500 alcanzó un máximo histórico el jueves, su octavo este año. Pero eso podría cambiar, y Trump lo sabe, apenas se cumplan los plazos fatales.

“Este es uno de los ejemplos más recientes, y quizás el más descarado, de cómo Trump utiliza los aranceles como arma para defender sus prioridades políticas más allá del comercio. En enero, amenazó con imponer aranceles a Colombia por los vuelos de repatriación de migrantes a ese país. Posteriormente, impuso fuertes aranceles a Canadá, México y China por su papel en el tráfico de fentanilo, y amenazó con fuertes aranceles a los países que compran petróleo de Venezuela. También ha utilizado la amenaza de los aranceles para intentar conseguir un mayor gasto militar de países asiáticos como Japón y Corea del Sur. Y el jueves por la noche, en una nueva carta al líder de Canadá, Trump anunció que Estados Unidos impondría aranceles del 35 por ciento a algunas importaciones canadienses a partir del 1 de agosto, citando la crisis del fentanilo, entre otras quejas con el país”, explica el diario.

El Presidente apuesta a que la amenaza de reducir el acceso al consumidor estadounidense obligará a los países a ceder en sus prioridades políticas. Pero se arriesga a ser reprendido por los tribunales y a sufrir represalias políticas si suben los precios de los productos.

La disputa entre Trump y Lula comenzó el domingo. Irritado por los comentarios del Presidente brasileño sobre el comercio desleal durante una reunión con otros líderes de la alianza de economías emergentes BRICS, Trump lanzó una advertencia: cualquier país alineado con las políticas “antiamericanas” del grupo se enfrentaría a un arancel adicional del 10 por ciento.

Aunque su última amenaza a los países BRICS supone un cambio con respecto a su promesa de enero de imponer aranceles del 100 por ciento a los países que “jueguen con el dólar”, Trump sigue insistiendo en que necesita salvaguardar el estatus del dólar como moneda de reserva mundial.

Al día siguiente, Trump criticó duramente a Brasil. “Está cometiendo un grave error al tratar al expresidente Jair Bolsonaro”, dijo en una publicación. “No es culpable de nada, excepto de haber luchado por el pueblo”.

En la última década, los BRICS han pasado de cuatro a 11 miembros, y Arabia Saudita figura en la lista, pero aún no ha confirmado su condición. El bloque también cuenta con nueve países asociados, mientras que docenas de otros están haciendo cola para unirse.

“Trump tiene motivos para preocuparse”, comentó a DW Alicia García-Herrero, miembro sénior del think tank Bruegel, con sede en Bruselas. “El grupo de los BRICS es muy claramente antioccidental. Parte de su mantra es cambiar el orden global”.

The New York Times cuenta en un texto de Jack Nicas y Ana Ionova desde Río de Janeiro que desde marzo, el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha estado rondando los pasillos de la Casa Blanca. Eduardo Bolsonaro, de 41 años, es congresista brasileño en funciones, pero su última tarea ha sido convencer a funcionarios estadounidenses de que un peligroso Juez de la Corte Suprema de Brasil quiere encarcelarlos a él y a su padre, simplemente por luchar contra lo que, según afirman, fueron unas elecciones fraudulentas.

Y en múltiples visitas a Washington durante los últimos meses, ha encontrado un público comprensivo, agrega el diario.

“Eduardo Bolsonaro dijo que había estado presionando a altos funcionarios de la Casa Blanca para que sancionaran al Juez brasileño que supervisaba el procesamiento de su padre. Luego, el miércoles, Trump optó por algo mucho más perjudicial: un arancel del 50 por ciento a todas las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto, en represalia por lo que llamó una ‘cacería de brujas’ contra Jair Bolsonaro”, dice el Times.

