Sheinbaum considera como homicidio el caso de Irma en Veracruz; sigue investigación

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal colabora con la investigación del caso de Irma Hernández; rendirá un informe en los próximos días, adelantó la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este martes que todo homicidio es lamentable, ya sea resultado de un infarto provocado por una situación de violencia o derivado de una agresión directa, luego de que fuera cuestionada sobre el caso de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada que trabajaba como taxista en Álamo Temapache, Veracruz, y que fue privada de la libertad por un grupo armado, pues surgieron varias críticas por las declaraciones que hizo la Gobernadora de esa entidad, Rocío Nahle, quien ha insistido en que la mujer murió a causa de un paro.

“Todo homicidio es lamentable y estamos trabajando todos los días; sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación o sea derivado de una agresión directa. Todo homicidio es lamentable y no queremos que eso ocurra en nuestro país”, declaró la Presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

El caso de Irma Hernández ha provocado indignación nacional, no sólo por la violencia ejercida contra la víctima, sino también por la forma en que ocurrieron los hechos. La maestra jubilada, de 62 años, fue secuestrada el 18 de julio mientras manejaba su taxi en el centro de Álamo Temapache. Hombres armados la interceptaron frente al Mercado Municipal y la obligaron a subir a una camioneta. Poco después, se difundió un video en el que aparece arrodillada, rodeada de hombres armados y embozados, en el que lanza un mensaje a otros taxistas: “Mi nombre es Irma Hernández, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, paguen su cuota. Con la mafia no se juega”.

Las declaraciones de la Gobernadora Rocío Nahle, quien ha sostenido que la maestra murió por un infarto derivado de la violencia que sufrió durante el secuestro, generaron críticas en medios y redes sociales. Pese a ello, Nahle reiteró su versión el lunes y acusó a quienes la cuestionan de lucrar con la tragedia.

“Es de miserables, a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada. Eso lo dije. Fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente padeció un infarto. Esa fue la realidad. Y les guste, o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informarlo”, declaró durante su conferencia semanal.

La Gobernadora Nahle denunció agresiones en redes sociales y afirmó que, pese a los ataques, mantendrá su postura. “Yo vi en redes a generadores de odio nacionales, con groserías directas hacia mi persona, con groserías de un nivel… generadores de odio. Porque se dio el reporte de la necropsia. Yo no voy a contestar, yo soy la Gobernadora, tengo que mantener una altura política, ética, de educación, y lo estuve viendo. Es una familia enlutada. Es de miserables estar lucrando con una tragedia tan fuerte. Yo no, no entro en eso”, sentenció.

La @FGE_Veracruz y el @GobiernoVer trabaja en coordinación con las instituciones de seguridad federal para salvaguardar la integridad de la población.

El lamentable asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz NO quedará impune y reforzaremos las medidas en todo el estado. — Rocío Nahle (@rocionahle) July 25, 2025

Al ser interrogada sobre el tema, Claudia Sheinbaum reiteró que, por la gravedad del caso y el contexto en el que ocurrió, la información debe proporcionarla el Gabinete de Seguridad. Recordó que, como se informó la semana pasada, ya hay personas detenidas y se continúa con la investigación.

“Ahora, la circunstancia y el contexto de esta situación que vivió la maestra Irma, es importante que se dé a conocer por el Gabinete de Seguridad porque hay investigaciones”, apuntó Sheinbaum.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.