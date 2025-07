Susan denuncia violación en manada en Campeche y acusa protección de las autoridades

Una joven universitaria de 22 años fue violada en manada en marzo, pero hasta ahora la Fiscalía de Campeche solamente ha detenido a uno de los tres inculpados, a quienes la familia de la víctima señala de estar protegidos por políticos locales.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Susan Saravia tiene 22 años. En marzo, salió de fiesta con sus amigos, en San Francisco, Campeche. La celebración siguió en su departamento, donde la joven denuncia que fue violada en manada por tres hombres. Hoy, después de cuatro meses meses, la universitaria salió públicamente a decir que el caso no avanza debido a que las autoridades locales de Morena protegen a sus agresores, por lo que se vio orillada a exigir justicia en redes sociales.

"Hago este video no para hablar de los hechos, sino para hablar de lo que pasó después", explica la estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche. "Yo no quería que se hiciera público, no buscaba que nadie lo supiera, pero fue la única manera de avanzar el caso, ya que mis agresores, estas tres personas, tienen muchos contactos en la Fiscalía, personas que los encubren", denunció.

La joven asegura que esta fue la única opción que encontró para alzar la voz, en redes sociales. "Yo no quería, por miedo, no quería dar entrevistas. Mi mamá fue mi voz, mi escudo, por ella puedo hablar de esto, sé que nos exponíamos. (…) Decidí denunciar porque quiero justicia, tengo la gran fortuna de que mi mamá me creyó, no dudó de mí", detalló.

Saravia cuenta que ella no salió con desconocidos. "Uno de ellos era mi amigo. Confiar en alguien no me hace responsable de lo que me hicieron. No fue la primera ni la última víctima de estos tres agresores. No me van a avergonzar ni a silenciar", aseguró. Se trata de Yeshua "N", Jorge "N" y Ángel "N", quienes además han sido vinculados con familias que trabajan en gobiernos locales de Campeche.

Susan realizó la denuncia por el delito de violación equiparada tumultuaria. De acuerdo con Reforma, las órdenes de aprehensión se giraron el 15 de abril y apenas hace dos semanas habían capturado a uno de los tres acusados de la violación.

En las últimas semanas, fue su madre, Luisa Elizabeth Rodríguez Berzunza, quien ha tomado el rol de portavoz de Susan, su hija, para evitar exponerla al ojo público. Ella contó que se enteró de la violación en manada el 31 de marzo, unas horas después de que ocurriera. "Fuimos al Centro de Justicia para la Mujer a poner la denuncia contra los agresores, esperamos horas. Ahí fue que aprendí que un ‘58’ es una violación”, relató a medios locales.

“Cuando mi hija declaró, dos funcionarias preguntaron el nombre de los agresores, y una dijo que no creía que fueran ellos. Contratamos a otros abogados desde abril, pero ha sido un calvario”, expresó. La mujer ha intentado comunicarse con la Gobernadora Layda Sansores, de Morena, pero no ha recibido respuesta de la Gobernadora ni de sus funcionarios.

Y es que Susan relata que, luego de sufrir la agresión, no dejó de recibir "una cantidad absurda de comentarios negativos". "Han hecho páginas con mis fotos, hacen comentarios para juzgarme, para desinformar. Yo estoy consiente que todos esos mensajes, publicaciones y páginas, tratando de invalidar lo que me pasó, vienen por parte de las familias de mis tres agresores, son tres maneras de encubrir", acusó.

La joven afirma que ha sido fuertemente juzgada por seguir con su vida, "no me vieron destruida públicamente, como si eso invalidara lo que pasó, tenemos normalizado que una víctima debe estar así, el hecho de que yo no llore o me vean sonreír, con mi familia y amigos, no quiere decir que estoy en un proceso, hay días en que no me quiero levantar, son cosas que solamente mi familia y mis amigos saben, recibí atención psicológica", concluyó Susan.

La madre de la víctima asegura que Yeshua "N" es hijo de una funcionaria de Comunicación del Gobierno de Sansores, de Morena. Los agresores además habrían trabajado para la campaña de Jamile Moguel, candidata a la Presidencia Municipal de Campeche, de acuerdo con Rodríguez Berzunza.

Cae Ángel "N", uno de los agresores de Susan

El 10 de julio, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y en coordinación con el Centro de Justicia para la Mujer, llevó a cabo tres diligencias de cateo en distintos puntos de la ciudad de San Francisco de Campeche, donde detuvo a Ángel "N", uno de los agresores.

Es decir, la Fiscalía tardó casi tres meses en detener a uno de los acusados en la misma población donde había ocurrido la presunta violación en manada. Los otros dos jóvenes se encuentran prófugos. Ángel "N" fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva oficiosa.

Jackson Villacís Rosado, el Fiscal de Campeche, afirmó en Milenio esta semana que "se está trabajando, tenemos información que nos ha proporcionado la familia de la víctima, hemos trabajado en todas las áreas de investigación para dar con estos agresores, trabajamos para hacer la detención, sabemos que llevamos un tiempo de búsqueda".

"El objetivo es buscar localizar y detener a estas dos personas más. No tenemos más denuncias, invitamos a quienes hayan sido víctimas, que paguen estas personas", indicó el Fiscal, cuestionado por la tardanza del caso.

El martes, la Fiscalía de Campeche emitió un comunicado donde "refrendó su compromiso con las víctimas del delito, trabajando con firmeza para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad". "La Fiscalía continúa con los trabajos de investigación para localizar y llevar ante la justicia a los demás responsables", señaló la dependencia.

Un caso que recuerda a "Los Porkys" y "La Manada"

La denuncia de Susan Saravia recuerda a dos casos emblemáticos de la impunidad y la lentitud de la justicia por este tipo de violaciones en manada, tanto en México como en otras partes del mundo.

En 2022, luego de 5 años en prisión, Enrique Capitaine Marín y Diego Cruz Alonso, dos integrantes de "Los Porkys", un grupo de jóvenes veracruzanos que violaron a Daphne, de 17 años, salieron de prisión a pesar de haber sido condenados por pederastia y abuso sexual en aquella entidad. Ambos cumplieron la sentencia de cinco años que les fue impuesta a mediados de aquel año.

"Los Porkys", pertenecientes a familias adineradas, salieron de fiesta y, de acuerdo con las acusaciones, Diego introdujo a la joven a la fuerza hacia el interior de un automóvil marca Mercedes Benz color negro, el cual era conducido por otro de los inculpados.

El Juez del caso los sentenció a sólo cinco años de cárcel y una multa de 70 pesos. De los cuatro acusados, sólo dos fueron encarcelados, uno más fue exonerado, mientras que otro, de nombre Jorge "N", nunca ha sido detenido.

En 2018, un Tribunal español condenó a nueve años de cárcel por abuso sexual, y no por violación, a los cinco hombres que, conocidos como "La manada", agredieron en grupo sexualmente a una joven durante los Sanfermines de 2016. La sentencia de este mediático caso provocó indignación.