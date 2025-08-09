Presidenta del PJ de Tamaulipas desmiente que delegado de FGR asesinado la indagara

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 1:53 pm

Tania Ramírez desmiente que delegado de la FGR asesinado la investigara todavía.

La Magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas aseguró que el Ministerio Público cerró la investigación que se había abierto en su contra tras una denuncia del PAN en la etapa de campañas por la Elección Judicial.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Teresa Contreras, magistrada presidenta electa del Poder Judicial en Tamaulipas, desmintió ayer que siguiera abierta una investigación en su contra por parte del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fue asesinado en un atentado en Reynosa el lunes pasado.

"El 10 de julio del presente año, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal, al determinar que no existían elementos probatorios que sustentaran los señalamientos, ni datos derivados de las investigaciones que establecieran la existencia de algún delito, con lo que la investigación fue concluida", explicó en redes sociales.

El comunicado de la funcionaria fue publicado luego de que la periodista Azucena Uresti revelara un expediente en el que se señalaba que Contreras estaba siendo investigada por posibles delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias. La magistrada presidenta electa del Poder Judicial publicó, por su parte, un documento en donde la FGR explica que no ejercerá acción penal en su contra.

La Jueza detalló que el pasado 22 de mayo, en la etapa de campaña de la Elección Judicial, se dio a conocer que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, Luis René "Cachorro" Cantú Galván, había presentado una denuncia de índole penal en su contra, basada en notas periodísticas difundidas por dos medios de comunicación.

"Dicho documento fue presentado en la Delegación en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República, a cargo del Mtro. Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna (Q.E.P.D.)", escribió Contreras.

Posteriormente, el 18 de junio, Contreras se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía a informarse del contenido de la denuncia y a presentar su declaración sobre los hechos. La juzgadora afirmó que solicitó expresamente la investigación de las imputaciones realizadas.

Sin embargo, tras las diligencias correspondientes, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal. "Ese es el contexto y la verdad sobre las investigaciones en mi contra", sostuvo.

"Como Presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas reitero mi compromiso con la sociedad tamaulipeca y con la institución, de consolidar un Poder Judicial guiado por la transparencia, la legalidad y el respeto irrestricto a los principios que fortalecen el Estado de derecho", finalizó.

Asesinan a Delegado de la FGR de Tamaulipas en Reynosa

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, fue asesinado el pasado lunes en Reynosa, luego de que el vehículo en el que viajaba junto a sus escoltas explotara. De acuerdo con testigos, el estallido ocurrido sobre el Bulevar Hidalgo habría sido parte de un ataque directo.

Tras el estallido, Vázquez Reyna intentó alejarse de la camioneta en llamas, pero fue interceptado por hombres armados que le dispararon, provocándole la muerte en el lugar.

El martes, la FGR atribuyó el asesinato a un severo golpe que las autoridades federales asestaron recientemente contra el huachicol en Reynosa, donde hace apenas una semana, tras un cateo, se aseguraron un millón 802 mil 650 litros de gasolina.

Apenas ayer, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, detuvieron a Jaret Roberto “N”, integrante de "Los Metros", facción del Cártel del Golfo, por su presunta participación en el asesinato Vázquez Reyna.

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

