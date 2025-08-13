La FGE ha identificado 39 cuerpos en crematorio Plenitud; descartan más hallazgos

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 10:26 pm

A un mes y medio del hallazgo de 386 cuerpos en el Crematorio Plenitud, la Fiscalía de Chihuahua ha identificado 39 y entregado 27 a sus familias.

Por Miguel Silerio

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, Javier Sánchez Herrera, informó que hasta este lunes han sido identificadas 39 personas entre los 386 cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud, a finales de junio. De ellas, 32 familias ya han sido notificadas y 27 cuerpos entregados.

Además, hay 28 casos con hipótesis de identidad y seis en un segundo análisis. Otros cuatro cuerpos podrían sumarse a la lista una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirme la compulsa de huellas dactilares.

Sobre los huesos encontrados por familiares durante una manifestación frente al crematorio el fin de semana, Sánchez Herrera aseguró que no se trata de restos humanos, sino de desechos arrojados en el lugar por criadores de cerdos.

“Enfrente de donde está el crematorio hay unas trochileras. Ahí crían cerdos y les dan de comer, entre otras cosas, tuétanos. Entonces hay muchos huesos que están partidos a la mitad (…) esto ya lo habíamos visto desde el día que estuvimos ahí llevando a cabo la intervención para el rescate de los cuerpos y nuestro personal ya había hecho una valoración de esos restos”, aseguró.

Javier Sánchez Herrera, director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Javier Sánchez Herrera, director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Foto: Favia Lucero, La Verdad Juárez

Perfiles genéticos tomarían años, advierten

El funcionario dijo que colectivos de familiares han solicitado el uso de pruebas genéticas para todos los cuerpos, pero este método es más lento y complejo, ya que requiere al menos dos muestras familiares por cada caso. Si se hicieran perfiles genéticos de todos los cuerpos, explicó, se necesitarían más de mil muestras y el proceso tomaría años, considerando que cada análisis requiere alrededor de seis días.

Sánchez Herrera señaló que, aunque los cuerpos estaban embalsamados, esto no quiere decir que se encontraran en condiciones para ser identificados visualmente por sus familias, pues presentan diferentes estados de descomposición.

Desde la recuperación de los cuerpos, personal forense ha documentado huellas dactilares, tatuajes, prótesis y otras señas particulares, creando un archivo individual por cada caso, aseguró.

Las identificaciones se realizan confrontando esta información con entrevistas a los familiares, de las cuales ya se han realizado alrededor de mil 600.

Dora Elena Delgado Barraza, integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos. Foto: Favia Lucero, La Verdad Juárez
Dora Elena Delgado Barraza, integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos. Foto: Favia Lucero, La Verdad Juárez

Una vez confirmada la identidad, el dictamen se entrega al Ministerio Público, que convoca a un protocolo de entrega digna en presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, psicólogos y peritos.

Dijo que actualmente se trabaja en un catálogo de prendas recuperadas, aunque muchas requieren tratamiento especial antes de mostrarlas a las familias.

Sánchez Herrera dijo que están abiertos a colaborar con autoridades federales, como solicitaron legisladores estatales de Morena a finales del mes pasado, aunque consideró que esto no necesariamente aceleraría el proceso de identificación.

Los cuerpos están resguardados en una cámara fría con capacidad para 700, instalada durante la contingencia por COVID-19, en un espacio facilitado por un particular.

En el lugar se presentó la ciudadana Dora Elena Delgado Barraza, integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, pero se le impidió el acceso a la rueda de prensa del titular de Servicios Periciales y fue atendida directamente por las autoridades.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA VERDAD JUÁREZ. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

1

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
3

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.
4

Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
5

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

La tristeza de López Obrador
6

La tristeza de López Obrador

La Senadora suplente de Morena, Nathaly Chávez.
7

VIDEO ¬ Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro; se disculpa

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
8

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

Se entregan imputados por violación tumultuaria en Campeche.
9

Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

Las autoridades en Guanajuato investigan el violento maltrato de un gato con pirotecnia.
10

FGE investiga maltrato animal en Guanajuato: estudiantes matan a gato con pirotecnia

Miembro de La Familia Michoacana aprehendido durante la Operación Enjambre.
11

Exjefe policiaco de Coatepec Harinas, Edomex, es sentenciado a 10 años por extorsión

La Presidenta Sheinbaum calificó como "ciencia ficción" los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral permitirá la reelección de AMLO.
12

¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores

13

Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
14

El asesinato de la niña Dulce "está relacionado con narcomenudeo", revela Harfuch

Rescatar Pemex
15

Rescatar Pemex

1

VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

2

La FGE ha identificado 39 cuerpos en crematorio Plenitud; descartan más hallazgos

Miembro de La Familia Michoacana aprehendido durante la Operación Enjambre.
3

Exjefe policiaco de Coatepec Harinas, Edomex, es sentenciado a 10 años por extorsión

Trump da prórroga a China de 90 días.
4

Trump pausa aranceles del 145% a China por 90 días; siguen negociaciones

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.
5

Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"

Decoro
6

#PuntosYComas ¬ La violencia política de género se vuelve un motor del abuso de poder

Las autoridades en Guanajuato investigan el violento maltrato de un gato con pirotecnia.
7

FGE investiga maltrato animal en Guanajuato: estudiantes matan a gato con pirotecnia

8

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

9

ENTREVISTA ¬ La Reforma Electoral debe limitar a poderes fácticos, dice exconsejero

10

Lluvias no cesan en CdMx: Protección Civil activa la Alerta Amarilla en 16 alcaldías

11

"Es tiempo de Mujeres en el Mundo": Claudia al inaugurar la XVI Conferencia Regional

Adán Augusto López (izquierda) y Ricardo Monreal, los líderes de Morena en el Congreso, han dado cabida dentro del movimiento a polémicas figuras.
12

RADICALES ¬ Caciques en partidos e INE no quieren cambios. Menos Reforma Electoral