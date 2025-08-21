Fosa clandestina es hallada en rancho donde encontraron a la maestra Irma Hernández

La fosa clandestina fue localizada en el rancho Santa Rosalía, ubicado en la comunidad de Tepetzintlilla, municipio de Álamo, según los reportes.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Una fosa clandestina fue localizada en el mismo lugar donde semanas atrás fueron encontrados los restos de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz, cuyo asesinato conmocionó no sólo a Veracruz, sino al país, al haber sido privada de la libertad y de la vida tras negarse a pagar una extorsión.

De acuerdo con los primeros reportes, en la fosa fueron hallados restos humanos en estado de descomposición, que corresponderían a entre cuatro y seis cuerpos. Todos fueron trasladados al Servicio de Medicina Forense (Semefo) para realizarles estudios periciales y pruebas de identificación. Hasta el momento, las autoridades estatales no han ofrecido información precisa sobre el número de víctimas ni su identidad.

El hallazgo ocurrió en el rancho Santa Rosalía, ubicado en la comunidad de Tepetzintlilla, municipio de Álamo, Veracruz. En ese mismo sitio, el 24 de julio, fue localizado el cadáver de la maestra Irma Hernández, quien seis días antes había sido secuestrada por integrantes de la delincuencia organizada.

La profesora, también taxista, fue plagiada y posteriormente apareció en un video difundido en redes sociales, donde se le observa hincada, con las manos atadas y rodeada por hombres armados que le cubrían el rostro. Dos días después de su desaparición, esas imágenes se viralizaron y causaron indignación en la población.

El 25 de julio, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró en conferencia de prensa que la muerte de la maestra habría sido consecuencia de un infarto: “nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un infarto”, dijo. Sus declaraciones generaron críticas y cuestionamientos públicos debido a la violencia evidente en la privación de la libertad y el asesinato de la víctima.

FGE detiene a quinto implicado

La FGE de Veracruz dio conocer la noche de ayer la detención de una quinta persona presuntamente implicada en el caso de Irma Hernández Cruz, tras cometer el delito de secuestro agravado en contra de la docente.

FGE CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LOGRA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA QUINTO PROBABLE RESPONSABLE DEL SECUESTRO AGRAVADO DE IRMA HERNÁNDEZ CRUZ. pic.twitter.com/jcqp4JUztp — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) August 20, 2025

El sujeto fue identificado como José Ramón “N” y presentado ante un Juez, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva dentro del proceso penal 116/2025, por el delito anteriormente mencionado, luego de una audiencia inicial en la Fiscalía Regional Tuxpan.

En relación con el asesinato de la profesora, la Fiscalía ha detenido a cuatro personas: tres hombres y una mujer, todas vinculadas a la privación de la libertad y el homicidio de la maestra, presuntamente cometido por integrantes del Grupo Sombra.

Cuatro de los detenidos ya fueron vinculadas a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de secuestro agravado y homicidio.