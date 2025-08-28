PuntosyComas ¬ El INE tendrá menos recursos en 2026, pero los partidos recibirán más

El presupuesto para 2026 solicitado por el INE al Congreso asciende a más de 18 mil 210 millones de pesos, 7.57 por ciento menos que lo aprobado en 2025 , 19 mil 645 mdp.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) dispondrá en 2026 de mil millones de pesos menos que en 2025, para resolver sus necesidades presupuestales durante un calendario en el que no habrá comicios federales, aunque incluyó una partida especial ante la posibilidad de que se tenga que realizar algún proceso de consulta popular.

En contraste, aunque tampoco tendrán compromisos electorales importantes durante el 2026, los seis partidos políticos con financiamiento oficial sí recibirán un incremento presupuestal de más del 5 por ciento.

El presupuesto del Instituto Nacional Electoral experimentó una severa disminución entre los comicios presidenciales del 2024 y la contienda para la renovación del Poder Judicial en 2025, de 5 mil 768 millones de pesos. Pero si comparamos ese mismo presupuesto del 2024 con el que se ejercería en el 2026, la disminución llega a 6 mil 812 millones de pesos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el INE, correspondiente al 2026 fue aprobado el pasado lunes 18 de agosto del 2025, pero tendrá que ser aprobado o ajustado, según sea el caso, en diciembre, cuando la Cámara de Diputados de la Federación aprueba el Presupuesto de Egresos de todo el Gobierno federal.

En el acuerdo aprobado el lunes 18 de agosto del 2025 se advierte:

“El Consejo General deberá aprobar los ajustes al presupuesto de conformidad con las determinaciones que, en su caso, establezca la Cámara de Diputados, así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaría correspondientes para el ejercicio del presupuesto 2026 del Instituto Nacional Electoral, derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y las que proponga adicionalmente la Junta General Ejecutiva”.

En la misma sesión del Consejo General del INE se aprobó un presupuesto precautorio, en los siguientes términos: “Se aprueba el presupuesto precautorio para la eventual organización de una Consulta Popular para el ejercicio fiscal 2026, por un monto total de tres mil ciento diecinueve millones cuatrocientos cinco mil ciento doce pesos, el cual formará parte del anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2026”.

LOS PARTIDOS

En el caso del financiamiento a los partidos políticos los números pueden ser engañosos. A primera vista parecería que entre 2024 y 2025 hay una disminución en el financiamiento de los partidos políticos, al bajar, en global, de 10 mil 444 millones de pesos a 7 mil 354 millones, sin embargo, no hay que perder de vista que el año pasado hubo una partida extraordinaria de más de 3 mil millones de pesos para el financiamiento de las campañas electorales.

En el 2024 el financiamiento de las actividades ordinarias permanentes de siete partidos políticos representó un gasto de 6 mil 609 millones de pesos y en el 2025 tendrán un monto total de 7 mil 3 millones de pesos para repartirse entre seis organizaciones partidistas.

Pero cuando observamos el presupuesto de financiamiento a los partidos programado para 2026, vemos que el gasto en actividades ordinarias permanentes aumenta en más de 360 millones de pesos, a pesar de que no será un año de actividad electoral en el que se disputen cargos federales de diputados o senadores.

¿Qué son las actividades ordinarias permanentes, el principal gasto de los partidos políticos?

Lo aclara el Artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos: a).- El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer; b).- Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales; c).- El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno.

También se consideran gastos en actividades ordinarias permanentes: d).- Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares; e).- La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo los partidos políticos, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y f).- Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.

En el 2024 el partido que menos dinero recibió fue el Partido del Trabajo con más de 600 millones de pesos y el que se llevó el presupuesto más alto fue Morena, con más de 3 mil millones de pesos. Mientras que en 2025, el monto más bajo de financiamiento será nuevamente para el Partido del Trabajo, con más de 600 millones de pesos, mientras que el partido más rico seguirá siendo Morena con más de 2 mil millones de pesos de presupuesto durante 2025.

Pese a que el año próximo no habrá elecciones federales y no se entregará a los partidos políticos alguna cantidad adicional para financiar las campañas políticas, el presupuesto de todos aumenará para las actividades ordinarias permanentes, aunque muchas de esas tareas no se reflejen en la actividad pública de esas organizaciones presuntamente de ciudadanos.

En 2025 para actividades ordinarias el PAN recibirá mil 233 millones de pesos. En 2026 tendrá un presupuesto para ese mismo concepto de mil 297 millones de pesos. Un partido de media tabla, como el Verde Ecologista de México gastará en 2025 un total de 790 millones para actividades ordinarias y el año próximo se le financiará con 832 millones de pesos. Y el partido Morena, que para actividades ordinarias tendrá 2 mil 486 millones en 2025, el próximo año aumentará a 2 mil 615 millones de pesos. Como puede observarse, el financiamiento a los partidos políticos es un barril sin fondo.