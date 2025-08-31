Una mujer es asesinada a tiros frente a su hijo de 5 años en una carretera de Puebla

La mujer asesinada frente a su hijo en una carretera de Puebla fue identificada como Denisse Michelle de 28 años de edad.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 30 de agosto (AmbasManos).- La tarde del viernes 29 de agosto una mujer fue asesinada a balazos frente a su hijo de cinco años en la comunidad de San Pablo Tepetzingo, del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla.

El ataque sucedió sobre la Carretera Estatal Tehuacán-Teotitlán cerca del Arco de San Pablo Tepetzingo, cuando la víctima caminaba con el pequeño.

En ese momento, hombres armados los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer hasta quitarle la vida. El menor resultó herido en un glúteo por el rozón de un proyectil.

A pesar de la lesión, el pequeño siguió caminando un kilómetro hasta que algunas personas lo encontraron y lo auxiliaron.

Paramédicos de Protección Civil y bomberos acudieron a brindar ayuda. Al menor de edad lo trasladaron a un hospital, mientras que la víctima murió en el sitio.

La mujer fue identificada como Denisse Michelle de 28 años de edad y hasta el momento las autoridades no han informado el móvil del ataque.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y policías municipales acordonaron la zona.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento de cadáver y la recolección de indicios, a fin de dar con los responsables.

En menos de 10 días matan a una mujer y dos más en la Carretera Tehuacán-Teotitlán

El pasado 20 de agosto, en esta misma zona fueron ejecutadas dos mujeres cuando se encontraban a bordo de una camioneta color blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de su vehículo cuando un grupo de hombres armados las interceptó.

Los agresores iban en una motocicleta y en un vehículo de características desconocidas. En un aparente ataque directo abrieron fuego en contra de las víctimas y, tras lograr su objetivo, huyeron del lugar.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.