Una mujer es asesinada a tiros frente a su hijo de 5 años en una carretera de Puebla

Ambas Manos

30/08/2025 - 10:26 pm

Una mujer fue asesinada a balazos frente a su hijo de cinco años en la comunidad de San Pablo Tepetzingo del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla.

La mujer asesinada frente a su hijo en una carretera de Puebla fue identificada como Denisse Michelle de 28 años de edad.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 30 de agosto (AmbasManos).- La tarde del viernes 29 de agosto una mujer fue asesinada a balazos frente a su hijo de cinco años en la comunidad de San Pablo Tepetzingo, del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla.

El ataque sucedió sobre la Carretera Estatal Tehuacán-Teotitlán cerca del Arco de San Pablo Tepetzingo, cuando la víctima caminaba con el pequeño.

En ese momento, hombres armados los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer hasta quitarle la vida. El menor resultó herido en un glúteo por el rozón de un proyectil.

A pesar de la lesión, el pequeño siguió caminando un kilómetro hasta que algunas personas lo encontraron y lo auxiliaron.

Paramédicos de Protección Civil y bomberos acudieron a brindar ayuda. Al menor de edad lo trasladaron a un hospital, mientras que la víctima murió en el sitio.

La mujer fue identificada como Denisse Michelle de 28 años de edad y hasta el momento las autoridades no han informado el móvil del ataque.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y policías municipales acordonaron la zona.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento de cadáver y la recolección de indicios, a fin de dar con los responsables.

En menos de 10 días matan a una mujer y dos más en la Carretera Tehuacán-Teotitlán

El pasado 20 de agosto, en esta misma zona fueron ejecutadas dos mujeres cuando se encontraban a bordo de una camioneta color blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de su vehículo cuando un grupo de hombres armados las interceptó.

Los agresores iban en una motocicleta y en un vehículo de características desconocidas. En un aparente ataque directo abrieron fuego en contra de las víctimas y, tras lograr su objetivo, huyeron del lugar.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

