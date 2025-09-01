Israel anuncia que mató a portavoz de brazo armado de Hamás durante un ataque en Gaza

Israel Katz dio a conocer que "el portavoz terrorista de Hamás, Abú Obeida, fue eliminado en Gaza". También envió "felicitaciones a las FDI y al Shin Bet por la ejecución perfecta".

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que el ejército israelí mató a Abú Obeida, el portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, en el ataque ejecutado el sábado en un barrio de la ciudad de Gaza.

"El portavoz terrorista de Hamás, Abú Obeida, fue eliminado en Gaza y enviado a encontrarse con todos los miembros frustrados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", anunció Katz en su cuenta de la red social X.

Tras felicitar al ejército y a los servicios de Inteligencia, Katz avisó que, a medida que el ejército israelí prosiga con su ocupación de la ciudad de Gaza, "sus compañeros de crímenes asesinos y violadores de Hamás, se encontrarán con él en el infierno".

Ni las brigadas ni el movimiento Hamás se han pronunciado sobre esta declaración.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום. ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם. בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

Avión de combate de Israel bombardea cerca de puesto militar israelí en Gaza

Un avión de combate de las Fuerzas Aéreas israelíes bombardeó este domingo por error una zona situada apenas a 100 metros de una posición del ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, sin que haya por el momento noticias de víctimas.

El incidente habría sido causado por un fallo técnico que desvió el proyectil de su trayectoria prevista, según recoge la radio del ejército israelí.

"Sabemos del incidente y se está investigando por parte de las autoridades relevantes", indicó un portavoz militar. "El incidente terminó sin heridos", añadió.

Abu Obeida ya no podrá difundir sus mentiras, propaganda y terror. — FDI (@FDIonline) August 31, 2025

Más tarde, las Fuerzas Armadas israelíes precisaron en un comunicado oficial que se produjo el lanzamiento de un proyectil "contra un objetivo falso", lo que provocó la activación de las alarmas en las zonas israelíes cercanas.

El mismo sábado el propio ejército informó de la muerte de un militar, Ariel Lubliner, debido a "fuego amigo" durante una batalla en el sur de la Franja de Gaza.

Con esta, son 900 las muertes de militares israelíes desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza en represalia por el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas mil 200 personas.