ENTREVISTA ¬ El bastón de mando reconoce las formas de gobierno de indígenas: Regino

Blanca Juárez y Romina Gándara

01/09/2025 - 6:47 pm

En entrevista para el programa "A las dos", Adelfo Regino Montes, director del INPI, señaló que con la entrada en funciones de esta nueva Corte, volverán a abrirse las puertas de la justicia para muchos sectores que, por décadas, fueron marginados del acceso a la justicia.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), afirmó que el bastón de mando que recibieron esta tarde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce las formas de gobierno de los pueblos originarios de México y da un sello particular al don y a la selección de servicio.

En entrevista para el programa "A las dos" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Adelfo Regino detalló que la entrega del bastón de mando es un reconocimiento a la institucionalidad y a las formas de gobierno que tienen los pueblos originarios.

"Nosotros somos muy respetuosos de las opiniones que se vierten en los diversos medios de comunicación, es parte de la pluralidad y es parte de la democracia que vive este país. Sin embargo, es importante afirmar que el hecho de que el bastón de mando figura en estas ceremonias es un reconocimiento a la institucionalidad, a las formas de gobierno que tienen nuestros pueblos y, desde luego, los símbolos que se utilizan en los procesos de toma de decisiones en el ámbito político".

El director general del INPI señaló que además de todo el simbolismo que representa, existe una enorme esperanza de que por fin llegue la justicia a los pueblos originarios, pues recordó, este sector ha sido excluido.

"Además de todo el simbolismo que representa esto hay una enorme esperanza de que por fin llegue la justicia a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a amplios sectores de la sociedad mexicana que lamentablemente han sido excluidos, han sido olvidados por el sistema de justicia que hemos tenido durante mucho tiempo en nuestro país".

Esta tarde, en una ceremonia llena de simbolismo, Hugo Aguilar Ortiz, junto a las ministras y ministros que le acompañarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron purificados y recibieron bastones de mando por parte de representantes de los pueblos originarios de México.

Ocho de los nueve integrantes de la Suprema Corte recibieron esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México los bastones de mando y servicio en una ceremonia de purificación previa a que rindan protesta en el Senado de la República, un nuevo tribunal de justicia que será presidido por el Ministro Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena, y cuya mayoría está conformada por mujeres.

"Este cambio ya era justo", dicen indígenas al entregar bastón de mando a nueva Corte
Hugo Aguilar Ortiz, Ministro presidente de la SCJN, durante la ceremonia de purificación y entrega de bastones de mando. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

El Ministro presidente Hugo Aguilar sostuvo que el bastón de mando y de servició imprime un sello particular al don y a la selección de servicio por lo que indicó que quien toma el bastón es porque lo va a cuidar y hablar por quienes no pueden hablar y a defender a quienes no pueden defenderse.

“Los pueblos indígenas somos el antecedente más lejano de estas tierras que hoy en día nos acoge a todos y a todas, y por esa razón es de gran significado, de gran importancia e indiscutiblemente que estén aquí y nos estén entregando el bastón de mando y servicio”, afirmó.

Hugo Aguilar expuso que la nueva Suprema Corte tiene un mandato claro: “sanear el Poder Judicial de la federación y de las entidades federativas; sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo y la deshonestidad”.

"Hoy por la noche estamos por informarles que estamos sentando las bases legales a nivel de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitar los privilegios, para hacer realmente una justicia para el pueblo".

Al respecto, Adelfo Regino Montes celebró esto hecho y aseguró que a partir de ahora habrá un reconocimiento real a los pueblos originarios.

"Es un momento histórico, de gran relevancia para nuestro país, para la sociedad mexicana y de manera especial para nuestros pueblos y comunidades indígenas afromexicanas. Hoy hay un reconocimiento a los pueblos, a las comunidades indígenas de nuestra Constitución. Este hecho tan importante y relevante viene a consolidar, a ser este simbolismo que vamos a vivir en el Zócalo. Bienvenida la pluralidad, bienvenido el debate, creo que es muy importante estar conscientes de que en México se viven nuevos tiempos, en México hay el inicio de una nueva era en donde se está reconociendo la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos de parte de la composición pluricultural de nuestra nación".

Regino Montes señaló que con la entrada en funciones de esta nueva Corte, volverán a abrirse las puertas de la justicia para muchos sectores que fueron marginados del acceso a la justicia por décadas.

"Las puertas de la Suprema Corte estuvieron cerradas para los pueblos indígenas del país. Nunca se entró al análisis de fondo de los asuntos relativos a los pueblos indígenas y cuando se entró al análisis fue para agraviar a las comunidades. Hoy, con la llegada del licenciado Aguilar Ortiz y de las ministras y ministros que toman posesión de sus encargos, pues nosotros sí esperamos que no se repitan estas estrategias del pasado que bajo argumentos formalistas desecharon las demandas y controversias interpuestas por los pueblos indígenas. Que hoy se entre al análisis del fondo del asunto y que se resuelva un sentido de justicia basado en el nuevo mandato constitucional. Esa es la puerta que hoy se abre. En ese sentido los pueblos indígenas y afromexicanos tenemos un alto sentido desesperanza".

Finalmente, Regino Montes reiteró que la justicia ha dado un paso importante, pues al elegir a sus juzgadores de manera democrática, éstos tendrán que responder con decisiones que beneficien a los mexicanos y no solo a la élite.

"Es un paso histórico porque después de mucho tiempo tenemos un Poder Judicial que es parte del mandato popular. Nos hacía falta el Poder Judicial y yo creo que lo hemos logrado. En ese sentido, se está dando un paso muy importante en la vida democrática nacional. Este paso tendrá que verse reflejado en sentencias, en resoluciones, en definiciones concretas que realmente beneficien a los mexicanos y no solo a la élite, a la cúpula política y económica que son los quienes han sido los verdaderos beneficiarios del sistema judicial que ahora estamos sepultando".

