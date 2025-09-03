Un nuevo sismo de 5.2 sacude a Afganistán; más de 1,400 han muerto por terremoto

El Viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, ha indicado en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado mil 411 muertos y tres mil 124 heridos tras el terremoto en Afganistán.

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) - Un nuevo terremoto de magnitud 5.2 ha sacudido este martes la zona afectada por el sismo registrado el domingo en el este de Afganistán, que ha dejado hasta el momento más de mil 400 muertos y alrededor de tres mil 100 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó a través de un comunicado que el epicentro se situó a unos 35 kilómetros al este de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, mientras que el hipocentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya informaciones sobre nuevas víctimas o daños materiales.

Hoy, 2 de septiembre, uno de nuestros equipos ha llegado a las provincias de Nangarhar y Laghman para realizar una evaluación tras el devastador terremoto que ha azotado el este de Afganistán. pic.twitter.com/rZZmp8WCv0 — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) September 2, 2025

El balance de víctimas mortales a causa del terremoto de magnitud seis registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán ha ascendido a más de mil 400 muertos, según han confirmado este martes las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

Aumentan víctimas tras terremoto

El Viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, explicó en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado mil 411 muertos y tres mil 124 heridos, al tiempo que se cifró en más de cinco mil 400 el número de viviendas destruidas a causa del seísmo, que ha afectado principalmente a la provincia de Kunar.

En este sentido, el Viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, resaltó que "las operaciones de rescate siguen en marcha en las zonas afectadas", por lo que no se descarta que la cifra de víctimas siga aumentando en las próximas horas.

El devastador terremoto en el este de Afganistán ha puesto a miles de niños y niñas en riesgo. UNICEF está trabajando con aliados en la zona para enviar equipos móviles de salud y suministros de emergencia de higiene y refugio como jabones, ropa, zapatos, mantas y carpas. pic.twitter.com/E2bp7jJAR5 — UNICEF en español (@unicefenespanol) September 2, 2025

"Decenas de comandos han sido trasladadas a las zonas donde los aviones no podían aterrizar para colaborar en las labores para sacar de entre los escombros a los heridos y llevarlos a lugares adecuados", ha manifestado en su cuenta en X, donde ha confirmado que se ha levantado un campamento en Kunar para "organizar la ayuda de emergencia".

La Media Luna Roja de Afganistán había subrayado previamente que el "devastador" sismo "ha causado graves pérdidas humanas y financieras en los distritos de Nurgal, Saukay, Uatapur y Manugai, en Kunar, así como en partes de las provincias de Laghman y Nangarhar". "Muchas personas están atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas, con los esfuerzos de rescate en marcha", ha zanjado.

Fitrat señaló además que las autoridades afganas han levantado otros dos centros para gestionar el traslado de heridos y los entierros de los "mártires", al tiempo que confirmó que parte de la ayuda prometida por diversos países para apoyar las labores de búsqueda y rescate ha sido ya recibida por Kabul, sin más detalles al respecto.