Un nuevo sismo de 5.2 sacude a Afganistán; más de 1,400 han muerto por terremoto

Europa Press

02/09/2025 - 8:58 pm

Un nuevo sismo de 5.2 sacude a Afganistán; 1400 han muerto por terremoto del domingo.

Artículos relacionados

El Viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, ha indicado en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado mil 411 muertos y tres mil 124 heridos tras el terremoto en Afganistán.

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) - Un nuevo terremoto de magnitud 5.2 ha sacudido este martes la zona afectada por el sismo registrado el domingo en el este de Afganistán, que ha dejado hasta el momento más de mil 400 muertos y alrededor de tres mil 100 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó a través de un comunicado que el epicentro se situó a unos 35 kilómetros al este de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, mientras que el hipocentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya informaciones sobre nuevas víctimas o daños materiales.

Aumentan víctimas tras terremoto

El Viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, explicó en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado mil 411 muertos y tres mil 124 heridos, al tiempo que se cifró en más de cinco mil 400 el número de viviendas destruidas a causa del seísmo, que ha afectado principalmente a la provincia de Kunar.

En este sentido, el Viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, resaltó que "las operaciones de rescate siguen en marcha en las zonas afectadas", por lo que no se descarta que la cifra de víctimas siga aumentando en las próximas horas.

"Decenas de comandos han sido trasladadas a las zonas donde los aviones no podían aterrizar para colaborar en las labores para sacar de entre los escombros a los heridos y llevarlos a lugares adecuados", ha manifestado en su cuenta en X, donde ha confirmado que se ha levantado un campamento en Kunar para "organizar la ayuda de emergencia".

La Media Luna Roja de Afganistán había subrayado previamente que el "devastador" sismo "ha causado graves pérdidas humanas y financieras en los distritos de Nurgal, Saukay, Uatapur y Manugai, en Kunar, así como en partes de las provincias de Laghman y Nangarhar". "Muchas personas están atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas, con los esfuerzos de rescate en marcha", ha zanjado.

Fitrat señaló además que las autoridades afganas han levantado otros dos centros para gestionar el traslado de heridos y los entierros de los "mártires", al tiempo que confirmó que parte de la ayuda prometida por diversos países para apoyar las labores de búsqueda y rescate ha sido ya recibida por Kabul, sin más detalles al respecto.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

La Reforma Electoral facciosa de Sheinbaum

"En una democracia de fachada, una Ley Electoral que garantiza el predominio es fundamental; y por ahí...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
2

Tribunal de Disciplina Judicial queda instalado; advierte cárcel a jueces corruptos

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
3

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
4

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital
5

PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital

VIDEO: Trump confirma que ataque a buque de Venezuela “mató a 11 del Tren de Aragua”
6

VIDEO: Trump confirma que ataque a buque de Venezuela “mató a 11 del Tren de Aragua”

7

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
8

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos
9

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos

Alito: Breve biografía de un porro
10

"Alito": Breve biografía de un porro

Playas de Nayarit
11

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
12

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

Zonas arqueológicas de Michoacán
13

Zonas arqueológicas de Michoacán, riqueza cultural para maravillarse

Kenia López Rabadán asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; tuvo el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena.
14

Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados

15

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un nuevo sismo de 5.2 sacude a Afganistán; 1400 han muerto por terremoto del domingo.
1

Un nuevo sismo de 5.2 sacude a Afganistán; más de 1,400 han muerto por terremoto

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
2

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital
3

PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
4

Tribunal de Disciplina Judicial queda instalado; advierte cárcel a jueces corruptos

5

Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez

Marco Rubio llega al AIFA; Claudia: reunión mostrará respeto y colaboración con EU.
6

VIDEO: Rubio, Secretario de Estado de EU, llega a México; lo recibe titular de la SRE

Sheinbaum y Harfuch pidieron a gobernadores aterrizar la estrategia de seguridad en sus estados.
7

Sheinbaum y Harfuch exigen a estados fortalecer e incrementar policías y MPs locales

Entre ofensas, quejas y advertencias de que "seremos Venezuela", la derecha mexicana regresó a las calles de CdMx para encabezar la marcha de "La Resistencia".
8

RADICALES ¬ La oposición denuncia "dictadura" mientras ejerce plena libertad política

Escuelas en alerta por ICE ante retorno a clases
9

Escuelas en alerta por ICE ante regreso a clases; estrés y ansiedad afectan a niñxs

OAJ incia actividades
10

Órgano de Administración Judicial queda instalado; será encabezado por Néstor Vargas

La Presidenta dio a conocer que la importación de ganado desde Centroamérica se suspendió en puertos del norte de México; ya sólo se hace por Puerto Chiapas.
11

Ganado de Centroamérica sólo entra en Puerto Chiapas, ya no llega al norte: Sheinbaum

Las autoridades de Israel comenzaron a llamar a 60 mil reservistas en medio de los planes del Gobierno, liderado por Benjamin Netanyahu, para ocupar Gaza.
12

Israel convoca a 60 mil reservistas mientras afina plan para ocupar la ciudad de Gaza